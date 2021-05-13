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Массовые антиизраильские манифестации прошли в Германии
Массовые антиизраильские манифестации прошли в Германии
Массовые антиизраильские манифестации прошли в четверг и вечером в среду в Германии, против самых радикально настроенных активистов полиция была вынуждена... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T20:14
2021-05-13T20:14
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БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Массовые антиизраильские манифестации прошли в четверг и вечером в среду в Германии, против самых радикально настроенных активистов полиция была вынуждена применить спецсредства, есть задержанные, сообщают местные СМИ.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась вечером 10 мая - ракетные обстрелы израильских населенных пунктов с тех пор происходят почти непрерывно. По последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. В ответ Израиль нанес авиаудары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 87 человек.Около 1,5 тысячи человек приняли участие в одной из акций в Бремене, несмотря на то, что изначально в ней было заявлено 300 человек, сообщила газета Die Welt. Участники манифестации под флагами Палестины и Турции требовали от Израиля немедленно прекратить удары по сектору Газа.В Ганновере на улицы вышли около 550 человек, полиция прекратила акцию из-за массовых нарушений санитарных требований. Были попытки сжечь флаги Израиля, два человека задержаны, им грозят штрафы за осквернение иностранных государственных символов. В городе Гельзенкирхен около 200 демонстрантов с флагами Палестины, Турции и Алжира собрались в среду вечером возле синагоги, скандируя шовинистские лозунги, сообщает таблоид BILD. Полиция смогла преградить путь манифестантам к зданию синагоги, были применены резиновые дубинки.В полиции города Мюнстер ранее сообщили РИА Новости об усилении охраны местной синагоги после беспорядков, которые прошли в ночь на среду. Дежурство проходит в круглосуточном режиме. Ранее группа радикалов сожгла флаг Израиля на улице, на которой также расположена местная синагога, были задержаны 13 человек. Если их вина будет доказана, им может грозить наказание за нарушение закона о собрании и уничтожении государственных символов иностранных государств, заявили в полиции.Ранее в Бонне была усилена охрана иудейских религиозных объектов после того, как во вторник несколько молодых людей развели огонь у входа в синагогу, а напротив религиозного учреждения был обнаружен бело-синий флаг, который, предположительно, был подожжен. Задержаны три человека, еще одного подозреваемого разыскивают.В Берлине на акции протеста пропалестинских активистов пострадали 16 полицейских, стражи порядка взяли под охрану местные синагоги, сообщили РИА Новости в столичной полиции.
https://ria.ru/20210513/izrail-1732211206.html
https://ria.ru/20210513/izrail-1732203587.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210513/izrail-1732209377.html
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welt, исламский джихад, алжир (республика), хамас, бремен (город), берлин (город), в мире

Массовые антиизраильские манифестации прошли в Германии

20:14 13.05.2021
 
© РИА Новости / Марина Меркулова / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль в аэропорту Бранденбург в Берлине
Полицейский автомобиль в аэропорту Бранденбург в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Марина Меркулова
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БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Массовые антиизраильские манифестации прошли в четверг и вечером в среду в Германии, против самых радикально настроенных активистов полиция была вынуждена применить спецсредства, есть задержанные, сообщают местные СМИ.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась вечером 10 мая - ракетные обстрелы израильских населенных пунктов с тех пор происходят почти непрерывно. По последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. В ответ Израиль нанес авиаудары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 87 человек.
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Около 1,5 тысячи человек приняли участие в одной из акций в Бремене, несмотря на то, что изначально в ней было заявлено 300 человек, сообщила газета Die Welt. Участники манифестации под флагами Палестины и Турции требовали от Израиля немедленно прекратить удары по сектору Газа.
В Ганновере на улицы вышли около 550 человек, полиция прекратила акцию из-за массовых нарушений санитарных требований. Были попытки сжечь флаги Израиля, два человека задержаны, им грозят штрафы за осквернение иностранных государственных символов. В городе Гельзенкирхен около 200 демонстрантов с флагами Палестины, Турции и Алжира собрались в среду вечером возле синагоги, скандируя шовинистские лозунги, сообщает таблоид BILD. Полиция смогла преградить путь манифестантам к зданию синагоги, были применены резиновые дубинки.
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В полиции города Мюнстер ранее сообщили РИА Новости об усилении охраны местной синагоги после беспорядков, которые прошли в ночь на среду. Дежурство проходит в круглосуточном режиме. Ранее группа радикалов сожгла флаг Израиля на улице, на которой также расположена местная синагога, были задержаны 13 человек. Если их вина будет доказана, им может грозить наказание за нарушение закона о собрании и уничтожении государственных символов иностранных государств, заявили в полиции.
Ранее в Бонне была усилена охрана иудейских религиозных объектов после того, как во вторник несколько молодых людей развели огонь у входа в синагогу, а напротив религиозного учреждения был обнаружен бело-синий флаг, который, предположительно, был подожжен. Задержаны три человека, еще одного подозреваемого разыскивают.
В Берлине на акции протеста пропалестинских активистов пострадали 16 полицейских, стражи порядка взяли под охрану местные синагоги, сообщили РИА Новости в столичной полиции.
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WeltИсламский джихадАлжир (республика)ХамасБремен (город)Берлин (город)В мире
 
 
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