Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/lekarstvo-1732167491.html
В Новосибирской области девушка с СМА умерла из-за отсутствия лекарства
В Новосибирской области девушка с СМА умерла из-за отсутствия лекарства
Следователи СК в Новосибирской области возбудили уголовное дело после смерти девушки с редким заболеванием, которой вовремя не предоставили необходимый... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T16:26
2021-05-13T17:08
россия
следственный комитет россии (ск рф)
куйбышевский район
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22b3c6e8fe159c72fc6b8fd85bf24b0d.jpg
НОВОСИБИРСК, 13 мая — РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области возбудили уголовное дело после смерти девушки с редким заболеванием, которой вовремя не предоставили необходимый препарат, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.В управлении пояснили, что в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена информация о том, что в Куйбышевском районе области скончалась 16-летняя девушка, страдающая спинальной мышечной атрофией (СМА), которой требовался медицинский препарат "Рисдиплам"."По данному сообщению первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека")", — говорится в сообщении.Предварительно следователи установили, что девушке для лечения болезни действительно требовался препарат "Рисдиплам", однако он не был предоставлен ей вовремя, в результате чего 9 мая пациентка с ухудшением состояния здоровья поступила в больницу, где через непродолжительное время скончалась."В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка наличию факта ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками органов власти и местного самоуправления по обеспечению девочки бесплатным лекарственным препаратом, что повлекло смерть несовершеннолетней", — сообщили в СУ СК.Сейчас следователи ведут сбор информации по делу, выполняют необходимые первоначальные следственные действия. Для установления причины смерти несовершеннолетней назначена судебно-медицинская экспертиза.При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано два препарата для лечения этой болезни — "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам".
https://ria.ru/20210326/lekarstva-1603039021.html
https://ria.ru/20210216/lechenie-1597720497.html
россия
куйбышевский район
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0d050671d8a0a7a8ad9114c9566e541b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), куйбышевский район, новосибирская область, происшествия

В Новосибирской области девушка с СМА умерла из-за отсутствия лекарства

16:26 13.05.2021 (обновлено: 17:08 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 13 мая — РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области возбудили уголовное дело после смерти девушки с редким заболеванием, которой вовремя не предоставили необходимый препарат, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.
В управлении пояснили, что в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена информация о том, что в Куйбышевском районе области скончалась 16-летняя девушка, страдающая спинальной мышечной атрофией (СМА), которой требовался медицинский препарат "Рисдиплам".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 18:54
В Татарстане завели дело из-за проблем с препаратами для детей со СМА
"По данному сообщению первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека")", — говорится в сообщении.
Предварительно следователи установили, что девушке для лечения болезни действительно требовался препарат "Рисдиплам", однако он не был предоставлен ей вовремя, в результате чего 9 мая пациентка с ухудшением состояния здоровья поступила в больницу, где через непродолжительное время скончалась.
"В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка наличию факта ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками органов власти и местного самоуправления по обеспечению девочки бесплатным лекарственным препаратом, что повлекло смерть несовершеннолетней", — сообщили в СУ СК.
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 16:56
В Минздраве Чувашии ответили на обвинения из-за смерти девочки со СМА
Сейчас следователи ведут сбор информации по делу, выполняют необходимые первоначальные следственные действия. Для установления причины смерти несовершеннолетней назначена судебно-медицинская экспертиза.
При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано два препарата для лечения этой болезни — "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам".
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Куйбышевский районНовосибирская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02Военное крыло ХАМАС обстреляло израильский Ашкелон "сотней ракет"
02:52СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
02:37Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть поездки в Израиль и Газу
02:13Источник: Израиль в данный момент не ведет наземное вторжение в Газу
02:12Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
02:11Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание
02:10Армия Израиля не комментирует данные о начале наземной операции в Газе
02:01Военное крыло ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
01:45Жителям поселений у сектора Газа предписали не покидать бомбоубежищ
01:29Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
01:11К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
01:11Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд
01:08Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье
01:07AI заявила о расизме при спасательной операции в отеле в Мозамбике
00:58Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
00:52Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном
00:42Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 109
00:39Прокуратура может оспорить домашний арест Медведчука
00:38Нетаньяху: операция в Газе будет продолжаться сколько потребуется
00:34Пожилая израильтянка погибла после падения по дороге в бомбоубежище
Лента новостейМолния