https://ria.ru/20210513/lekarstvo-1732167491.html

В Новосибирской области девушка с СМА умерла из-за отсутствия лекарства

В Новосибирской области девушка с СМА умерла из-за отсутствия лекарства

Следователи СК в Новосибирской области возбудили уголовное дело после смерти девушки с редким заболеванием, которой вовремя не предоставили необходимый... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T16:26

2021-05-13T16:26

2021-05-13T17:08

россия

следственный комитет россии (ск рф)

куйбышевский район

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 13 мая — РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области возбудили уголовное дело после смерти девушки с редким заболеванием, которой вовремя не предоставили необходимый препарат, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.В управлении пояснили, что в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена информация о том, что в Куйбышевском районе области скончалась 16-летняя девушка, страдающая спинальной мышечной атрофией (СМА), которой требовался медицинский препарат "Рисдиплам"."По данному сообщению первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека")", — говорится в сообщении.Предварительно следователи установили, что девушке для лечения болезни действительно требовался препарат "Рисдиплам", однако он не был предоставлен ей вовремя, в результате чего 9 мая пациентка с ухудшением состояния здоровья поступила в больницу, где через непродолжительное время скончалась."В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка наличию факта ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками органов власти и местного самоуправления по обеспечению девочки бесплатным лекарственным препаратом, что повлекло смерть несовершеннолетней", — сообщили в СУ СК.Сейчас следователи ведут сбор информации по делу, выполняют необходимые первоначальные следственные действия. Для установления причины смерти несовершеннолетней назначена судебно-медицинская экспертиза.При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано два препарата для лечения этой болезни — "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам".

https://ria.ru/20210326/lekarstva-1603039021.html

https://ria.ru/20210216/lechenie-1597720497.html

россия

куйбышевский район

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), куйбышевский район, новосибирская область, происшествия