Банк "Ак Барс" обнулит кредиты семей погибших в школе в Казани
КАЗАНЬ, 13 мая — РИА Новости. Банк "Ак Барс" уже начал работу по обнулению ипотечных и потребительских кредитов семей погибших и пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175, другие банки также подключились, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в четверг поручил главе Татарстана Рустаму Минниханову "пошире" посмотреть на вопросы помощи пострадавшим в результате стрельбы в гимназии Казани, попросил его работать с каждой семьей, в частности, по возможным жилищным вопросам или другим социальным проблемам.
Минниханов сообщил, что такая работа уже начата и пообещал президенту РФ, что вопросы, связанные с кредитами семей погибших и пострадавших при стрельбе в Казани, будут решены.
"Ак Барс" банк обнулит ипотеку и потребительские кредиты, выданные банком семьям погибших и пострадавших во время трагедии 11 мая в Казани", - сказала Галимова журналистам.
По ее словам, председатель правления банка Зуфар Гараев доложил президенту республики о том, что банк сейчас анализирует свою базу данных, сводя ее со списком погибших и пострадавших.
Галимова отметила, что другие банки сейчас также подключились к этой работе.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.