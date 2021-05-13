https://ria.ru/20210513/kredity-1732186879.html

Банк "Ак Барс" обнулит кредиты семей погибших в школе в Казани

Банк "Ак Барс" обнулит кредиты семей погибших в школе в Казани

Банк "Ак Барс" уже начал работу по обнулению ипотечных и потребительских кредитов семей погибших и пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175, другие... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T17:42

2021-05-13T17:42

2021-05-13T17:42

республика татарстан

стрельба в школе в казани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

владимир путин

казань

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КАЗАНЬ, 13 мая — РИА Новости. Банк "Ак Барс" уже начал работу по обнулению ипотечных и потребительских кредитов семей погибших и пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175, другие банки также подключились, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в четверг поручил главе Татарстана Рустаму Минниханову "пошире" посмотреть на вопросы помощи пострадавшим в результате стрельбы в гимназии Казани, попросил его работать с каждой семьей, в частности, по возможным жилищным вопросам или другим социальным проблемам.Минниханов сообщил, что такая работа уже начата и пообещал президенту РФ, что вопросы, связанные с кредитами семей погибших и пострадавших при стрельбе в Казани, будут решены."Ак Барс" банк обнулит ипотеку и потребительские кредиты, выданные банком семьям погибших и пострадавших во время трагедии 11 мая в Казани", - сказала Галимова журналистам.По ее словам, председатель правления банка Зуфар Гараев доложил президенту республики о том, что банк сейчас анализирует свою базу данных, сводя ее со списком погибших и пострадавших.Галимова отметила, что другие банки сейчас также подключились к этой работе.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210513/kazan-1732162105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, владимир путин, казань