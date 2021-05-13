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Котяков назвал число зарегистрированных в России безработных
Котяков назвал число зарегистрированных в России безработных
Безработными на 12 мая в РФ зарегистрированы менее 1 миллиона 530 тысяч человек, почти 700 тысяч из них на учете с прошлого года, заявил министр труда и... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T16:10
2021-05-13T16:10
россия
антон котяков
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Безработными на 12 мая в РФ зарегистрированы менее 1 миллиона 530 тысяч человек, почти 700 тысяч из них на учете с прошлого года, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Сокращается и число зарегистрированных в центрах занятости безработных граждан. По состоянию на 12 мая это уже менее 1 миллиона 530 тысяч человек. Из них почти 700 тысяч граждан, которые стоят на учете с прошлого года", - рассказал Котяков на совещании с президентом РФ в четверг.Но для достижения целевого показателя, добавил он, "необходимо обеспечить занятость еще почти для 975 тысяч человек". "Для этого во всех 85 субъектах Российской Федерации сформированы региональные программы с комплексами мер по восстановлению занятости, ну и с учетом локальных особенностей рынка труда в конкретном субъекте", - сказал министр."По каждому субъекту установлен свой целевой показатель и свой индивидуальный набор конкретных мероприятий. Это содействие в перепрофилировании работников, организация временной занятости для приобретения дополнительных навыков, помощь в трудоустройстве, дополнительные преференции при открытии собственного дела", - отметил Котяков.При этом, добавил он, "необходимо, чтобы на региональном уровне работа по восстановлению занятости проводилась в плотном взаимодействии с экономическим блоком". "Ключевое условие для роста занятости – это, конечно же, создание рабочих мест", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20210513/kotyakov-1732160574.html
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россия, антон котяков, общество

Котяков назвал число зарегистрированных в России безработных

16:10 13.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазета с объявлениями в руке посетителя ярмарки вакансий
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Безработными на 12 мая в РФ зарегистрированы менее 1 миллиона 530 тысяч человек, почти 700 тысяч из них на учете с прошлого года, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Сокращается и число зарегистрированных в центрах занятости безработных граждан. По состоянию на 12 мая это уже менее 1 миллиона 530 тысяч человек. Из них почти 700 тысяч граждан, которые стоят на учете с прошлого года", - рассказал Котяков на совещании с президентом РФ в четверг.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на церемонии представления нового министра труда и социальной защиты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
15:50
Котяков заявил о восстановлении рынка труда
Но для достижения целевого показателя, добавил он, "необходимо обеспечить занятость еще почти для 975 тысяч человек". "Для этого во всех 85 субъектах Российской Федерации сформированы региональные программы с комплексами мер по восстановлению занятости, ну и с учетом локальных особенностей рынка труда в конкретном субъекте", - сказал министр.
"По каждому субъекту установлен свой целевой показатель и свой индивидуальный набор конкретных мероприятий. Это содействие в перепрофилировании работников, организация временной занятости для приобретения дополнительных навыков, помощь в трудоустройстве, дополнительные преференции при открытии собственного дела", - отметил Котяков.
При этом, добавил он, "необходимо, чтобы на региональном уровне работа по восстановлению занятости проводилась в плотном взаимодействии с экономическим блоком". "Ключевое условие для роста занятости – это, конечно же, создание рабочих мест", - подчеркнул он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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