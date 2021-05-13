https://ria.ru/20210513/kotyakov-1732160574.html
Котяков заявил о восстановлении рынка труда
Котяков заявил о восстановлении рынка труда
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил о восстановительном процессе на рынке труда в РФ: на конец марта численность занятых выросла на 644 тысяч РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T15:50
2021-05-13T15:50
2021-05-13T16:11
россия
антон котяков
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил о восстановительном процессе на рынке труда в РФ: на конец марта численность занятых выросла на 644 тысяч человек."По данным Росстата, уровень безработицы по методологии Международной организации труда в марте составил 5,4%. Это менее 4,1 миллиона человек. Напомню, на пике в августе уровень безработицы составлял 6,4% или 4,8 миллиона наших граждан. Вы поставили перед нами цель в текущем году вернуть уровень занятости на допандемические показатели, и хочу сказать, что в 2019 года численность занятого населения составляла почти 72 миллиона человек", - рассказал Котяков."Восстановительный процесс на рынке труда идет. По состоянию на конец марта, удалось увеличить численность занятых на 644 тысячи человек", - добавил он.По его словам, на основании данных портала "Работа в России", министерство фиксирует прирост вакансий по всем регионам, соискателям уже сегодня доступно более 1,6 миллиона позиций."Сейчас у нас в центрах занятости зарегистрировано 156 тысяч соискателей моложе 25 лет, при этом 15 тысяч... выпускники прошлого года, часть из которых – это ребята, которые встали на учет после 1 января 2021 года. Но, как мы понимаем, именно они нуждаются на сегодняшний день в помощи для получения первого места работы", - сказал Котяков на совещании с президентом РФ.Министр предложил распространить субсидирование занятости на выпускников 2020 года, которые не нашли постоянную работу и встали или встанут на учет уже после 1 января 2021 года."В целом, с учетом мер федеральной поддержки и региональных программ по восстановлению занятости, ситуация на рынке труда в региональном разрезе выглядит следующим образом: в 17 регионах допандемические показатели по числу занятых уже достигнуты. В 40 субъектах численность занятых восстанавливается по прогнозу или с небольшим опережением", - сказал он на совещании с президентом РФ.По словам министра, большинство из этих субъектов - лидеры по использованию федеральных мер поддержки. В 24 субъектах РФ в последние месяцы численность занятых незначительно сократилась, министр связал эти колебания преимущественно с сезонным фактором.Сложно складывается ситуация в четырех регионах, уточнил Котяков. "Здесь мы видим плохую динамика по достижению целевых показателей и также мы видим общее количество занятых снижается, даже по отношению к показателю год назад. Это Республики Коми и Марий Эл, Алтайский край и Псковская область" - пояснил он.Министр подчеркнул, что регионы находятся на особом контроле Минтруда, а отсутствие положительной динамики говорит о необходимости существенной корректировки региональных программ. Эту работу планируется вести не только со службами занятости, но и финансово-экономическим блоком и работодателями на местах.
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731894948.html
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россия, антон котяков, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков
заявил о восстановительном процессе на рынке труда в РФ
: на конец марта численность занятых выросла на 644 тысяч человек.
"По данным Росстата
, уровень безработицы по методологии Международной организации труда
в марте составил 5,4%. Это менее 4,1 миллиона человек. Напомню, на пике в августе уровень безработицы составлял 6,4% или 4,8 миллиона наших граждан. Вы поставили перед нами цель в текущем году вернуть уровень занятости на допандемические показатели, и хочу сказать, что в 2019 года численность занятого населения составляла почти 72 миллиона человек", - рассказал Котяков.
"Восстановительный процесс на рынке труда идет. По состоянию на конец марта, удалось увеличить численность занятых на 644 тысячи человек", - добавил он.
По его словам, на основании данных портала "Работа в России", министерство фиксирует прирост вакансий по всем регионам, соискателям уже сегодня доступно более 1,6 миллиона позиций.
"Сейчас у нас в центрах занятости зарегистрировано 156 тысяч соискателей моложе 25 лет, при этом 15 тысяч... выпускники прошлого года, часть из которых – это ребята, которые встали на учет после 1 января 2021 года. Но, как мы понимаем, именно они нуждаются на сегодняшний день в помощи для получения первого места работы", - сказал Котяков на совещании с президентом РФ.
Министр предложил распространить субсидирование занятости на выпускников 2020 года, которые не нашли постоянную работу и встали или встанут на учет уже после 1 января 2021 года.
"В целом, с учетом мер федеральной поддержки и региональных программ по восстановлению занятости, ситуация на рынке труда в региональном разрезе выглядит следующим образом: в 17 регионах допандемические показатели по числу занятых уже достигнуты. В 40 субъектах численность занятых восстанавливается по прогнозу или с небольшим опережением", - сказал он на совещании с президентом РФ.
По словам министра, большинство из этих субъектов - лидеры по использованию федеральных мер поддержки. В 24 субъектах РФ в последние месяцы численность занятых незначительно сократилась, министр связал эти колебания преимущественно с сезонным фактором.
Сложно складывается ситуация в четырех регионах, уточнил Котяков. "Здесь мы видим плохую динамика по достижению целевых показателей и также мы видим общее количество занятых снижается, даже по отношению к показателю год назад. Это Республики Коми и Марий Эл, Алтайский край и Псковская область" - пояснил он.
Министр подчеркнул, что регионы находятся на особом контроле Минтруда, а отсутствие положительной динамики говорит о необходимости существенной корректировки региональных программ. Эту работу планируется вести не только со службами занятости, но и финансово-экономическим блоком и работодателями на местах.