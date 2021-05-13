https://ria.ru/20210513/koronavirus-1732092519.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком автономном округе, наименьший темп зафиксирован в Еврейской автономной области - 0,02%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T11:26

2021-05-13T11:26

2021-05-13T11:26

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ненецкий автономный округ

республика алтай

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком автономном округе, наименьший темп зафиксирован в Еврейской автономной области - 0,02%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0%, 2. Еврейская автономная область 0,02%, 3. Республика Алтай 0,03%", - говорится в сообщении.

ненецкий автономный округ

республика алтай

еврейская автономная область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ненецкий автономный округ, республика алтай, еврейская автономная область, общество