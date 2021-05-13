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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком автономном округе, наименьший темп зафиксирован в Еврейской автономной области - 0,02%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T11:26
2021-05-13T11:26
2021-05-13T11:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ненецкий автономный округ
республика алтай
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком автономном округе, наименьший темп зафиксирован в Еврейской автономной области - 0,02%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0%, 2. Еврейская автономная область 0,02%, 3. Республика Алтай 0,03%", - говорится в сообщении.
ненецкий автономный округ
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ненецкий автономный округ, республика алтай, еврейская автономная область, общество