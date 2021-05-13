https://ria.ru/20210513/koronavirus-1732090401.html

В России выявили 8380 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 8380 новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8380. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T11:17

2021-05-13T11:17

2021-05-13T11:40

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8380.Накануне оперштаб сообщал о 8217 заболевших. Темп прироста по-прежнему составляет 0,17%. У 1347 человек (16,1%) не было симптомов. Умерли 392 человека, из больниц выписали 9349 переболевших.Больше всего новых инфицированных выявили в Москве (2787, днем ранее было 2718), Санкт-Петербурге (741), Подмосковье (643), Ростовской (199) и Воронежской (129) областях. Меньше всего — в Еврейской автономной области и на Чукотке (по одному).С начала пандемии в России коронавирусом заразились 4 913 439 человек, выздоровели более 4,5 миллиона заболевших. Умерли 114 723 пациента.По данным ВОЗ, в мире число случаев COVID-19 достигло 159,3 миллиона. Скончались более 3,3 миллиона человек.США, Индия, Бразилия, Франция и Турция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия находится на шестом месте, за ней следуют Британия, Италия, Испания и Германия.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество