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В России выявили 8380 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 8380 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8380. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T11:17
2021-05-13T11:17
2021-05-13T11:40
распространение коронавируса
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8380.Накануне оперштаб сообщал о 8217 заболевших. Темп прироста по-прежнему составляет 0,17%. У 1347 человек (16,1%) не было симптомов. Умерли 392 человека, из больниц выписали 9349 переболевших.Больше всего новых инфицированных выявили в Москве (2787, днем ранее было 2718), Санкт-Петербурге (741), Подмосковье (643), Ростовской (199) и Воронежской (129) областях. Меньше всего — в Еврейской автономной области и на Чукотке (по одному).С начала пандемии в России коронавирусом заразились 4 913 439 человек, выздоровели более 4,5 миллиона заболевших. Умерли 114 723 пациента.По данным ВОЗ, в мире число случаев COVID-19 достигло 159,3 миллиона. Скончались более 3,3 миллиона человек.США, Индия, Бразилия, Франция и Турция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия находится на шестом месте, за ней следуют Британия, Италия, Испания и Германия.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество