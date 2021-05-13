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Привитые от COVID-19 в Огайо получат шанс выиграть миллион долларов
Привитые от COVID-19 в Огайо получат шанс выиграть миллион долларов
Пять взрослых людей в американском штате Огайо, которые привьются от коронавируса, получат шанс стать миллионерами в результате проводимой властями лотереи,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T05:22
2021-05-13T05:22
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в мире
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Пять взрослых людей в американском штате Огайо, которые привьются от коронавируса, получат шанс стать миллионерами в результате проводимой властями лотереи, заявил губернатор штата Майк Деуайн.По словам губернатора, нужные для лотереи средства штат возьмет из федеральных фондов помощи в связи с COVID-19.
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коронавирус covid-19, огайо, сша, в мире

Привитые от COVID-19 в Огайо получат шанс выиграть миллион долларов

05:22 13.05.2021
 
© РИА Новости / Абид Мажар / Перейти в фотобанкДевушка во время вакцинации от коронавирусной инфекции
Девушка во время вакцинации от коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Абид Мажар
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Пять взрослых людей в американском штате Огайо, которые привьются от коронавируса, получат шанс стать миллионерами в результате проводимой властями лотереи, заявил губернатор штата Майк Деуайн.
"Через две недели, 26 мая, мы объявим победителя отдельной лотереи для взрослых, которые получили хотя бы первую дозу вакцины. Победителя будут объявлять по средам в течение пяти недель, и каждую среду победитель будет получать миллион долларов", - заявил Деуайн в ходе транслируемого по местным радиостанциям обращения.
По словам губернатора, нужные для лотереи средства штат возьмет из федеральных фондов помощи в связи с COVID-19.
 
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