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Привитые от COVID-19 в Огайо получат шанс выиграть миллион долларов
Привитые от COVID-19 в Огайо получат шанс выиграть миллион долларов
Пять взрослых людей в американском штате Огайо, которые привьются от коронавируса, получат шанс стать миллионерами в результате проводимой властями лотереи,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T05:22
2021-05-13T05:22
2021-05-13T05:22
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Пять взрослых людей в американском штате Огайо, которые привьются от коронавируса, получат шанс стать миллионерами в результате проводимой властями лотереи, заявил губернатор штата Майк Деуайн.По словам губернатора, нужные для лотереи средства штат возьмет из федеральных фондов помощи в связи с COVID-19.
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коронавирус covid-19, огайо, сша, в мире