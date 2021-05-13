Привитые от COVID-19 в Огайо получат шанс выиграть миллион долларов

"Через две недели, 26 мая, мы объявим победителя отдельной лотереи для взрослых, которые получили хотя бы первую дозу вакцины. Победителя будут объявлять по средам в течение пяти недель, и каждую среду победитель будет получать миллион долларов", - заявил Деуайн в ходе транслируемого по местным радиостанциям обращения.