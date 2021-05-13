https://ria.ru/20210513/konflikt-1732119026.html
Обострение палестино-израильского конфликта: огонь, потери, разрушения
Обострение палестино-израильского конфликта: огонь, потери, разрушения
Израиль и Палестина продолжают обмениваться ракетными обстрелами.
2021-05-13T13:14
2021-05-13T13:14
2021-05-13T13:17
обострение палестино-израильского конфликта
видео
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Вечером 12 мая ВВС Израиля нанесли авиаудар по многоэтажному зданию в секторе Газа. Дом полностью разрушен. Перед обстрелом беспилотники сделали "предупредительные удары", чтобы люди успели эвакуироваться. Это уже третья многоэтажка, которая была полностью уничтожена. В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги. У ворот Дамаска ситуация остается напряженной. Полиция пускает в ход свето-шумовые гранаты. В городе Лод, где продолжались массовые беспорядки, после наступления комендантского часа израильская полиция открыла огонь. Вооруженный конфликт между Палестиной и Израилем обострился после выступлений арабского населения против выселения из своих домов в районе Храмовой горы. В ходе столкновений с полицией пострадали сотни человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Обострение палестино-израильского конфликта: огонь, потери, разрушения
Израиль и Палестина продолжают обмениваться ракетными обстрелами.
Вечером 12 мая ВВС Израиля нанесли авиаудар по многоэтажному зданию в секторе Газа. Дом полностью разрушен. Перед обстрелом беспилотники сделали «предупредительные удары», чтобы люди успели эвакуироваться. Это уже третья многоэтажка, которая была полностью уничтожена.
В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги. У ворот Дамаска ситуация остается напряженной. Полиция пускает в ход свето-шумовые гранаты. В городе Лод, где продолжались массовые беспорядки, после наступления комендантского часа израильская полиция открыла огонь.
Вооруженный конфликт между Палестиной и Израилем обострился после выступлений арабского населения против выселения из своих домов в районе Храмовой горы.
В ходе столкновений с полицией пострадали сотни человек.
2021-05-13T13:14
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PT2M19S
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, обострение палестино-израильского конфликта, видео
Обострение палестино-израильского конфликта: огонь, потери, разрушения
13:14 13.05.2021 (обновлено: 13:17 13.05.2021)
Израиль и Палестина продолжают обмениваться ракетными обстрелами.