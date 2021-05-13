https://ria.ru/20210513/konflikt-1732069248.html

Эксперт оценил перспективы развития палестино-израильского конфликта

Эксперт оценил перспективы развития палестино-израильского конфликта

Острая фаза палестино-израильского противостояния может затянуться, но масштабная наземная операция Израиля в секторе Газа маловероятна, считает бельгийский... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T09:04

2021-05-13T09:04

2021-05-13T09:04

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

исламский джихад

сектор газа

иерусалим

хамас

восточный иерусалим

израиль

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Острая фаза палестино-израильского противостояния может затянуться, но масштабная наземная операция Израиля в секторе Газа маловероятна, считает бельгийский эксперт, преподаватель политологии международных отношений Католического университета Левена Пьер Веркотерен."Я не думаю, что Израиль в этот раз направит войска в сектор Газа, но столкновения могут затянуться, продолжатся демонстрации палестинцев, будут новые жертвы с обеих сторон, но в первую очередь среди палестинцев", - полагает эксперт. Он не исключил возможные одиночные террористические атаки внутри Израиля, как это происходило ранее.По его словам, конфликт очень серьезный и грозит новой интифадой (палестинским восстанием), однако армия Израиля уже нанесла сотни ударов по Газе, уничтожив пусковые установки для ракет.Бельгийский эксперт отметил тот факт, что палестинское движение ХАМАС сумело продолжить производство ракет в секторе Газа, несмотря на попытки Израиля и Египта перекрыть доставку компонентов для их производства в палестинский анклав. "Это доказывает, что нельзя сделать границы полностью герметичными. ХАМАС по-прежнему сохраняет потенциал", - сказал собеседник РИА Новости.В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей.После этого в понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима, потребовав от Израиля уйти с Храмовой горы. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.

https://ria.ru/20210513/izrail-1732061992.html

https://ria.ru/20210513/rakety-1732055771.html

сектор газа

иерусалим

восточный иерусалим

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, исламский джихад, сектор газа, иерусалим, хамас, восточный иерусалим, израиль, в мире