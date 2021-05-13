Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/konflikt-1732069248.html
Эксперт оценил перспективы развития палестино-израильского конфликта
Эксперт оценил перспективы развития палестино-израильского конфликта
Острая фаза палестино-израильского противостояния может затянуться, но масштабная наземная операция Израиля в секторе Газа маловероятна, считает бельгийский... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T09:04
2021-05-13T09:04
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
исламский джихад
сектор газа
иерусалим
хамас
восточный иерусалим
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731894603_0:120:3073:1849_1920x0_80_0_0_16b835487af013cf18e71057bb363593.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Острая фаза палестино-израильского противостояния может затянуться, но масштабная наземная операция Израиля в секторе Газа маловероятна, считает бельгийский эксперт, преподаватель политологии международных отношений Католического университета Левена Пьер Веркотерен."Я не думаю, что Израиль в этот раз направит войска в сектор Газа, но столкновения могут затянуться, продолжатся демонстрации палестинцев, будут новые жертвы с обеих сторон, но в первую очередь среди палестинцев", - полагает эксперт. Он не исключил возможные одиночные террористические атаки внутри Израиля, как это происходило ранее.По его словам, конфликт очень серьезный и грозит новой интифадой (палестинским восстанием), однако армия Израиля уже нанесла сотни ударов по Газе, уничтожив пусковые установки для ракет.Бельгийский эксперт отметил тот факт, что палестинское движение ХАМАС сумело продолжить производство ракет в секторе Газа, несмотря на попытки Израиля и Египта перекрыть доставку компонентов для их производства в палестинский анклав. "Это доказывает, что нельзя сделать границы полностью герметичными. ХАМАС по-прежнему сохраняет потенциал", - сказал собеседник РИА Новости.В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей.После этого в понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима, потребовав от Израиля уйти с Храмовой горы. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.
https://ria.ru/20210513/izrail-1732061992.html
https://ria.ru/20210513/rakety-1732055771.html
сектор газа
иерусалим
восточный иерусалим
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731894603_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_b3243f7848f6d8aed43b08a3536dffc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, исламский джихад, сектор газа, иерусалим, хамас, восточный иерусалим, израиль, в мире

Эксперт оценил перспективы развития палестино-израильского конфликта

09:04 13.05.2021
 
© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaПоследствия израильского авиаудара по Газе
Последствия израильского авиаудара по Газе - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Острая фаза палестино-израильского противостояния может затянуться, но масштабная наземная операция Израиля в секторе Газа маловероятна, считает бельгийский эксперт, преподаватель политологии международных отношений Католического университета Левена Пьер Веркотерен.
"Я не думаю, что Израиль в этот раз направит войска в сектор Газа, но столкновения могут затянуться, продолжатся демонстрации палестинцев, будут новые жертвы с обеих сторон, но в первую очередь среди палестинцев", - полагает эксперт. Он не исключил возможные одиночные террористические атаки внутри Израиля, как это происходило ранее.
Израильские воздушные удары в Газе - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
05:44
AFP: три страны запросили заседание СБ ООН из-за Палестины и Израиля
По его словам, конфликт очень серьезный и грозит новой интифадой (палестинским восстанием), однако армия Израиля уже нанесла сотни ударов по Газе, уничтожив пусковые установки для ракет.
Бельгийский эксперт отметил тот факт, что палестинское движение ХАМАС сумело продолжить производство ракет в секторе Газа, несмотря на попытки Израиля и Египта перекрыть доставку компонентов для их производства в палестинский анклав. "Это доказывает, что нельзя сделать границы полностью герметичными. ХАМАС по-прежнему сохраняет потенциал", - сказал собеседник РИА Новости.
Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
01:04
Израиль назвал число выпущенных ракет из сектора Газа с начала обострения
В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей.
После этого в понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима, потребовав от Израиля уйти с Храмовой горы. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуИсламский джихадСектор ГазаИерусалимХамасВосточный ИерусалимИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:13Минниханов: Татарстан сделает все, чтобы трагедия в школе не повторилась
11:07Эксперты рассказали, на сколько подешевели туры после майских праздников
11:04В России создали прибор, выявляющий биологические угрозы за пять секунд
11:04Медиакорпорация Китая поздравила ВГТРК с 30-летним юбилеем
10:59СК завел дело после разлива нефтепродуктов в Ненецком округе
10:59Жители Казани третьи сутки несут цветы к школе, где произошла стрельба
10:58Военные назвали письмо о здоровье Байдена предательством
10:56Лукашенко принял верительные грамоты нового посла России в Белоруссии
10:56Антимонопольная служба в Италии оштрафовала Google на 102 миллиона евро
10:55В офисе Зеленского оценили перспективы встречи с Путиным
10:51Пашинян назвал действия Баку в Сюнике заранее спланированной провокацией
10:50В Симферополе оцепили колледж из-за сообщения о минировании
10:48В суд поступили жалобы на арест экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана
10:47Часть Тайваня осталась без электричества из-за аварии на угольной станции
10:44Карасин призвал проанализировать монополию БДИПЧ на оценку выборов
10:43Опубликовано видео покупки оружия студентом, напавшим на школу в Казани
10:39Жительница Казани рассказала о реакции внучки на стрельбу в школе
10:33В Израиле задержали десятки человек после беспорядков
10:32Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:26На МКС сломалась американская система получения воды
Лента новостейМолния