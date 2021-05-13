https://ria.ru/20210513/khakery-1732194042.html

Colonial Pipeline заплатила хакерам пять миллионов долларов, пишут СМИ

Colonial Pipeline заплатила хакерам пять миллионов долларов, пишут СМИ

Подвергнувшаяся кибератаке 7 мая американская компания Colonial Pipeline, крупнейший оператор трубопроводов в США, заплатила хакерам почти 5 миллионов долларов... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T18:08

2021-05-13T18:08

2021-05-13T18:59

colonial pipeline

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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Подвергнувшаяся кибератаке 7 мая американская компания Colonial Pipeline, крупнейший оператор трубопроводов в США, заплатила хакерам почти 5 миллионов долларов в криптовалюте, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники."Colonial Pipeline в пятницу (в день кибератаки - ред.) заплатила почти 5 миллионов долларов хакерам из Восточной Европы", - говорится в сообщении. По данным агентства, указанная сумма была выплачена в течение нескольких часов после того, как была совершена атака на системы компании. Ранее в среду СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Colonial Pipeline не намерена выплачивать запрашиваемый хакерами выкуп, о рекомендации ФБР не платить выкуп также напоминали в Белом доме."После получения платежа хакеры предоставили оператору (трубопровода) инструменты для восстановления компьютерной системы компании", - сообщает издание со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По данным одного из источников, этого оказалось недостаточно и оператор задействовал собственные возможности для возобновления работы системы. Как сообщила ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, перезапуск нефтепровода компании Colonial Pipeline в ночь на четверг прошел успешно, его работа, как ожидается, полностью нормализуется уже к концу ближайших выходных.Colonial Pipeline подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за атаки компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Простой трубопровода уже привел, в частности, к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках.Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. При этом президент США Джо Байден заявил, что хакеры могли находиться в России и что он считает Москву частично ответственной за борьбу с подобными преступлениями. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес России по Colonial Pipeline безосновательными.

https://ria.ru/20210513/khakery-1732184666.html

https://ria.ru/20210513/kiberbezopasnost-1732057834.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

colonial pipeline, россия, фбр, джо байден, москва, сша, технологии, в мире