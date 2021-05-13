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Машины скорой прибыли на место стрельбы в Казани за семь минут
Машины скорой прибыли на место стрельбы в Казани за семь минут
Первые машины скорой помощи прибыли на место стрельбы в школе в Казани в течение 7 минут, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T15:15
2021-05-13T15:16
стрельба в школе в казани
россия
михаил мурашко
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
владимир путин
казань
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Первые машины скорой помощи прибыли на место стрельбы в школе в Казани в течение 7 минут, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Первые машины скорой помощи прибыли в течение 7 минут на место оказания медицинской помощи и дальше наращивание средств было до 36 машин. И в полном объеме на месте происшествия помощь была оказана", - сказал Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.По его словам, 18 детей и трое взрослых были госпитализированы сразу же, позже были госпитализированы еще двое детей. После этого был произведен обход всех детей, находившихся дома, была оказана психологическая поддержка, создана горячая линия, на которую поступило 120 звонков в течение двух дней.Министр поблагодарил коллег из Казани за слаженную работу по оказанию помощи пострадавшим.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие.СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
https://ria.ru/20210513/putin-1732149664.html
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стрельба в школе в казани, россия, михаил мурашко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, владимир путин, казань, происшествия

Машины скорой прибыли на место стрельбы в Казани за семь минут

15:15 13.05.2021 (обновлено: 15:16 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Первые машины скорой помощи прибыли на место стрельбы в школе в Казани в течение 7 минут, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Первые машины скорой помощи прибыли в течение 7 минут на место оказания медицинской помощи и дальше наращивание средств было до 36 машин. И в полном объеме на месте происшествия помощь была оказана", - сказал Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
По его словам, 18 детей и трое взрослых были госпитализированы сразу же, позже были госпитализированы еще двое детей. После этого был произведен обход всех детей, находившихся дома, была оказана психологическая поддержка, создана горячая линия, на которую поступило 120 звонков в течение двух дней.
Министр поблагодарил коллег из Казани за слаженную работу по оказанию помощи пострадавшим.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие.
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СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
 
Стрельба в школе в КазаниРоссияМихаил МурашкоСледственный комитет России (СК РФ)Рустам МиннихановВладимир ПутинКазаньПроисшествия
 
 
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