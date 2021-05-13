https://ria.ru/20210513/kazan-1732144586.html

Путин заявил о контакте с главой Татарстана по трагедии в Казани

Путин заявил о контакте с главой Татарстана по трагедии в Казани

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все дни после стрельбы в школе в Казани находится в контакте с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T14:54

2021-05-13T14:54

2021-05-13T14:54

стрельба в школе в казани

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

рустам минниханов

владимир путин

казань

происшествия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что все дни после стрельбы в школе в Казани находится в контакте с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.Глава государства в четверг проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Открывая совещание, Путин сказал, что сразу же после поступления информации о трагедии в гимназии в Казани были даны поручения правительству РФ, руководителям Минздрава, Минпросвещения, МЧС, правоохранительным органам, в том числе по оперативному выезду на место."Все эти дни мы находимся в постоянном контакте и с Рустамом Нургалиевичем (Миннихановым - ред.), руководителем Татарстана", - сказал президент.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210513/borba-1732142808.html

россия

казань

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Стрельба в казанской гимназии: погибли дети 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175. Трагедия произошла утром 11 мая. В результате нападения девять человек погибли, из них семь детей, более 20 пострадали. Прибывшие к месту происшествия спецслужбы оперативно начали эвакуировать людей из школы. Молодой человек, устроивший стрельбу, задержан. Глава республики Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура. 2021-05-13T14:54 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рустам минниханов, владимир путин, казань, происшествия