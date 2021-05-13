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В Алеппо прошла траурная акция в память о погибших в казанской школе
В Алеппо прошла траурная акция в память о погибших в казанской школе
Русская община в Алеппо и военнослужащие РФ провели траурный митинг в память о погибших 11 мая в казанской школе. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T09:28
2021-05-13T09:28
стрельба в школе в казани
россия
светлана петренко
рустам минниханов
алеппо
казань
в мире
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АЛЕППО, 13 мая - РИА Новости. Русская община в Алеппо и военнослужащие РФ провели траурный митинг в память о погибших 11 мая в казанской школе.В знак памяти и скорби присутствующие зажгли свечи, из которых составили слово "Казань". Представитель Центра по примирению враждующих сторон в своей речи выразил слова поддержки родным и близким погибших."Нагрянувшая беда, гибель людей в казанской школе не оставила нас равнодушными. Когда узнаешь, что погибли дети, только начавшие свой жизненный путь, начинают душить слезы... Душой и сердцем мы искренне с родными и близкими погибших, соболезнуем им и скорбим вместе с ними. Надеемся, что расследование этого ужасного происшествия будет проведено по всей букве закона", - рассказала РИА Новости председатель русскоязычной диаспоры в Алеппо Наталья Троцкая.В завершение участники митинга почтили минутой молчания память погибших.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
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стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, рустам минниханов, алеппо, казань, в мире

В Алеппо прошла траурная акция в память о погибших в казанской школе

09:28 13.05.2021
 
© Фото предоставлено представителями русскоязычной диаспоры в Алеппо Акция памяти погибшим в казанской школе в Алеппо
Акция памяти погибшим в казанской школе в Алеппо - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Фото предоставлено представителями русскоязычной диаспоры в Алеппо
Читать ria.ru в
АЛЕППО, 13 мая - РИА Новости. Русская община в Алеппо и военнослужащие РФ провели траурный митинг в память о погибших 11 мая в казанской школе.
В знак памяти и скорби присутствующие зажгли свечи, из которых составили слово "Казань". Представитель Центра по примирению враждующих сторон в своей речи выразил слова поддержки родным и близким погибших.
Диляра Галиуллина - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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"Нагрянувшая беда, гибель людей в казанской школе не оставила нас равнодушными. Когда узнаешь, что погибли дети, только начавшие свой жизненный путь, начинают душить слезы... Душой и сердцем мы искренне с родными и близкими погибших, соболезнуем им и скорбим вместе с ними. Надеемся, что расследование этого ужасного происшествия будет проведено по всей букве закона", - рассказала РИА Новости председатель русскоязычной диаспоры в Алеппо Наталья Троцкая.
В завершение участники митинга почтили минутой молчания память погибших.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
© Фото предоставлено представителями русскоязычной диаспоры в Алеппо Акция памяти погибшим в казанской школе в Алеппо
Акция памяти погибшим в казанской школе в Алеппо - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Фото предоставлено представителями русскоязычной диаспоры в Алеппо
Акция памяти погибшим в казанской школе в Алеппо
 
Стрельба в школе в КазаниРоссияСветлана ПетренкоРустам МиннихановАлеппоКазаньВ мире
 
 
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