В Алеппо прошла траурная акция в память о погибших в казанской школе
© Фото предоставлено представителями русскоязычной диаспоры в Алеппо Акция памяти погибшим в казанской школе в Алеппо
© Фото предоставлено представителями русскоязычной диаспоры в Алеппо
В знак памяти и скорби присутствующие зажгли свечи, из которых составили слово "Казань". Представитель Центра по примирению враждующих сторон в своей речи выразил слова поддержки родным и близким погибших.
"Нагрянувшая беда, гибель людей в казанской школе не оставила нас равнодушными. Когда узнаешь, что погибли дети, только начавшие свой жизненный путь, начинают душить слезы... Душой и сердцем мы искренне с родными и близкими погибших, соболезнуем им и скорбим вместе с ними. Надеемся, что расследование этого ужасного происшествия будет проведено по всей букве закона", - рассказала РИА Новости председатель русскоязычной диаспоры в Алеппо Наталья Троцкая.
В завершение участники митинга почтили минутой молчания память погибших.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
© Фото предоставлено представителями русскоязычной диаспоры в Алеппо Акция памяти погибшим в казанской школе в Алеппо
© Фото предоставлено представителями русскоязычной диаспоры в Алеппо
Акция памяти погибшим в казанской школе в Алеппо