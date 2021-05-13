https://ria.ru/20210513/kazan-1732072677.html

В Алеппо прошла траурная акция в память о погибших в казанской школе

В Алеппо прошла траурная акция в память о погибших в казанской школе

Русская община в Алеппо и военнослужащие РФ провели траурный митинг в память о погибших 11 мая в казанской школе. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T09:28

2021-05-13T09:28

2021-05-13T09:28

стрельба в школе в казани

россия

светлана петренко

рустам минниханов

алеппо

казань

в мире

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АЛЕППО, 13 мая - РИА Новости. Русская община в Алеппо и военнослужащие РФ провели траурный митинг в память о погибших 11 мая в казанской школе.В знак памяти и скорби присутствующие зажгли свечи, из которых составили слово "Казань". Представитель Центра по примирению враждующих сторон в своей речи выразил слова поддержки родным и близким погибших."Нагрянувшая беда, гибель людей в казанской школе не оставила нас равнодушными. Когда узнаешь, что погибли дети, только начавшие свой жизненный путь, начинают душить слезы... Душой и сердцем мы искренне с родными и близкими погибших, соболезнуем им и скорбим вместе с ними. Надеемся, что расследование этого ужасного происшествия будет проведено по всей букве закона", - рассказала РИА Новости председатель русскоязычной диаспоры в Алеппо Наталья Троцкая.В завершение участники митинга почтили минутой молчания память погибших.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210513/strelba-1732023121.html

россия

алеппо

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, рустам минниханов, алеппо, казань, в мире