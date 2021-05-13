https://ria.ru/20210513/karasin-1732082688.html

Карасин призвал проанализировать монополию БДИПЧ на оценку выборов

Карасин призвал проанализировать монополию БДИПЧ на оценку выборов

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), допускает двойные стандарты при оценке избирательных процессов в разных странах, следует... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T10:44

2021-05-13T10:44

2021-05-13T10:44

россия

обсе

бюро по демократическим институтам и правам человека

григорий карасин

сша

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), допускает двойные стандарты при оценке избирательных процессов в разных странах, следует подвергнуть взыскательному анализу международную монополию бюро на оценку их результатов, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин."В сентябре 2021 года состоятся выборы в Государственную думу. Президентом РФ Владимиром. Путиным неоднократно ставилась задача обеспечения честности и прозрачности предстоящей избирательной кампании. На Совете законодателей он выразил уверенность, что граждане России смогут сделать свой выбор "без услужливых и зачастую опасных, несущих раздор в обществе подсказок извне", - сказал политик на совещании "Противодействие иностранному вмешательству в избирательные процессы".По словам сенатора, на выборы, естественно, будут приглашены международные наблюдатели. Их работа является органичной частью избирательного процесса в Российской Федерации."Однако наша традиционная открытость не должна допускать политических игр, навязанных извне. Мы знаем о фактах, когда в угоду внешнеполитической конъюнктуре некоторые наблюдательные миссии транслируют заранее подготовленные политизированные оценки, и они в дальнейшем активно разыгрываются для вмешательства во внутренние дела России", - подчеркнул Карасин.По мнению сенатора, институт международного наблюдения за выборами часто становится инструментом внешнего давления на конкретные страны. Для этого некоторые государства стремятся использовать его как искусственный катализатор нужных им, опасных для государственности внутриполитических процессов, массовых несанкционированных акций и государственных переворотов, попыток внешней легитимации избранных кандидатов, то есть псевдопобедителей, добавил он."Мы регулярно наблюдаем, как международные миссии осознанно выходят за пределы своих полномочий и дают произвольные оценки соблюдению прав человека в принципе. Свою ведущую роль в этой сфере играло и продолжает играть БДИПЧ, глава которого, Маттео Мекачи, сейчас находится в России", - сказал Карасин.Он с сожалением отметил, что бюро до сих пор действует при отсутствии единой и действительной для всех стран – участниц ОБСЕ методологии мониторинга выборов и оценки их результатов."Проводится линия на разделение государств на так называемые "эталонные" и поэтому не нуждающиеся в международном наблюдении, и на все прочие, то есть "проблемные". В отношении последних процедурные и технические претензии выдвигаются, как правило, в зависимости от политического исхода выборов", - сказал законодатель.Парламентарий отметил, что "бюро предпочитает закрывать глаза на недостатки в электоральной сфере стран Запада, а итоги выборов в европейских странах и США, несмотря на очевидные серьёзные проблемы, подаёт в некритическом ключе". По его словам, это красноречиво свидетельствует о продолжении практики использования двойных стандартов в деятельности бюро."В сложившихся условиях мы вправе ожидать от БДИПЧ осознанных позитивных сдвигов. Нам нужно корректировать подходы к институту международного наблюдения за выборами. А в перспективе подвергнуть взыскательному анализу международную монополию БДИПЧ на оценку их результатов. Тем более что бюро является исполнительной структурой с вытекающими отсюда функциями. Полагаю, что решение этой задачи имеет очерченные правовые перспективы", - заключил политик.

https://ria.ru/20191117/1561040137.html

https://ria.ru/20180927/1529511685.html

россия

сша

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россия, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, григорий карасин, сша