https://ria.ru/20210513/kapremont-1732149408.html

В казанской школе проведут капремонт после стрельбы

В казанской школе проведут капремонт после стрельбы

Казанскую гимназию №175, где произошла стрельба, капитально отремонтируют, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T15:08

2021-05-13T15:08

2021-05-13T15:33

стрельба в школе в казани

происшествия

республика татарстан (татарстан)

казань

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Казанскую гимназию №175, где произошла стрельба, капитально отремонтируют, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов."Сейчас следственные действия завершаются, мы приняли решение провести капитальный ремонт во время каникул и сделать школу достойной", - сказал Минниханов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие.СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210513/kazan-1732082481.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, происшествия, республика татарстан (татарстан), казань