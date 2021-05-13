https://ria.ru/20210513/izrail-1732057447.html

Израильские военные застрелили палестинца

Израильские военные застрелили палестинца

Израильские военные застрелили палестинца к югу от города Наблус на Западном берегу, сообщает агентство WAFA со ссылкой на заявление министерства... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T01:35

2021-05-13T01:35

2021-05-13T01:42

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Израильские военные застрелили палестинца к югу от города Наблус на Западном берегу, сообщает агентство WAFA со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Палестины.Сообщается, что инцидент произошел около деревни Мадама, палестинец скончался после того, как израильские военные открыли по нему огонь.Пресс-служба армии Израиля в свою очередь сообщила, что военные предотвратили атаку на армейский КПП южнее Наблуса (Шхем) на Западном берегу реки Иордан, двое военнослужащих получили ранения.Сообщается, что двое солдат были эвакуированы в госпиталь для лечения.

https://ria.ru/20210513/udar-1732057184.html

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палестина, израиль, в мире