https://ria.ru/20210513/izbienie-1732102871.html

На Кубани полицейских заподозрили в избиении задержанного

На Кубани полицейских заподозрили в избиении задержанного

Дело завели на Кубани на замначальника полиции ОМВД по Приморско-Ахтарскому району и других пока не установленных правоохранителей по подозрению в... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T12:17

2021-05-13T12:17

2021-05-13T12:19

россия

следственный комитет россии (ск рф)

приморско-ахтарский район

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Дело завели на Кубани на замначальника полиции ОМВД по Приморско-Ахтарскому району и других пока не установленных правоохранителей по подозрению в необоснованном насилии: задержанному наносили ногой удары по лицу и голове, сообщает СУСК по Краснодарскому краю."Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника полиции отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району по подозрению в превышении должностных полномочий с угрозой применения насилия..., а также в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.По версии следствия, в марте на одной из ферм Калининского района по подозрению в краже сельхозживотных был задержан мужчина, который пытался скрыться."Подозреваемый вместе с другими сотрудниками правоохранительных органов, не имея на это достаточных оснований, применил насилие к задержанному и нанес ему несколько ударов ногой по телу, лицу и голове. Кроме того, один из них произвел несколько шумовых выстрелов в сторону задержанного", - добавляется в сообщении.По данным СУСК, сейчас рассматривается вопрос об избрании полицейскому начальнику меры пресечения, выявляются все правоохранители, причастные к инциденту.

https://ria.ru/20210504/samara-1731085974.html

https://ria.ru/20210429/sud-1730421792.html

россия

приморско-ахтарский район

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), приморско-ахтарский район, краснодарский край, происшествия