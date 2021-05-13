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https://ria.ru/20210513/izbienie-1732102871.html
На Кубани полицейских заподозрили в избиении задержанного
На Кубани полицейских заподозрили в избиении задержанного
Дело завели на Кубани на замначальника полиции ОМВД по Приморско-Ахтарскому району и других пока не установленных правоохранителей по подозрению в... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T12:17
2021-05-13T12:19
россия
следственный комитет россии (ск рф)
приморско-ахтарский район
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Дело завели на Кубани на замначальника полиции ОМВД по Приморско-Ахтарскому району и других пока не установленных правоохранителей по подозрению в необоснованном насилии: задержанному наносили ногой удары по лицу и голове, сообщает СУСК по Краснодарскому краю."Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника полиции отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району по подозрению в превышении должностных полномочий с угрозой применения насилия..., а также в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.По версии следствия, в марте на одной из ферм Калининского района по подозрению в краже сельхозживотных был задержан мужчина, который пытался скрыться."Подозреваемый вместе с другими сотрудниками правоохранительных органов, не имея на это достаточных оснований, применил насилие к задержанному и нанес ему несколько ударов ногой по телу, лицу и голове. Кроме того, один из них произвел несколько шумовых выстрелов в сторону задержанного", - добавляется в сообщении.По данным СУСК, сейчас рассматривается вопрос об избрании полицейскому начальнику меры пресечения, выявляются все правоохранители, причастные к инциденту.
https://ria.ru/20210504/samara-1731085974.html
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россия
приморско-ахтарский район
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россия, следственный комитет россии (ск рф), приморско-ахтарский район, краснодарский край, происшествия

На Кубани полицейских заподозрили в избиении задержанного

12:17 13.05.2021 (обновлено: 12:19 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Дело завели на Кубани на замначальника полиции ОМВД по Приморско-Ахтарскому району и других пока не установленных правоохранителей по подозрению в необоснованном насилии: задержанному наносили ногой удары по лицу и голове, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника полиции отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району по подозрению в превышении должностных полномочий с угрозой применения насилия..., а также в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в марте на одной из ферм Калининского района по подозрению в краже сельхозживотных был задержан мужчина, который пытался скрыться.
"Подозреваемый вместе с другими сотрудниками правоохранительных органов, не имея на это достаточных оснований, применил насилие к задержанному и нанес ему несколько ударов ногой по телу, лицу и голове. Кроме того, один из них произвел несколько шумовых выстрелов в сторону задержанного", - добавляется в сообщении.
По данным СУСК, сейчас рассматривается вопрос об избрании полицейскому начальнику меры пресечения, выявляются все правоохранители, причастные к инциденту.
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