В Италии открывается фотовыставка победителей конкурса имени Стенина

Выставка работ лауреатов за 2020 год Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованного МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ... РИА Новости, 13.05.2021

САН-ДОНАТО-МИЛАНЕЗЕ, 13 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Выставка работ лауреатов за 2020 год Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованного МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, открывается в городе Сан-Донато-Миланезе на севере Италии, передает корреспондент РИА Новости.В четверг состоялась презентация для прессы с участием мэра миланского пригорода Андреа Кекки и кураторов выставки, которые провели для журналистов небольшую экскурсию. На ней представлены более 70 фотографий молодых фотожурналистов мира, победивших в этом году в престижном международном конкурсе.На мероприятии работал Данило Гарсиа ди Мео (Danilo Garcia di Meo), победитель в сериях "Портрет. Герой нашего времени" и обладатель Гран-при конкурса 2016 года. Его повествование "Кватрани. Дети землетрясения" о молодых жителях города Аквила, которых объединило случившиеся в их детстве землетрясение 2009 года, стало лучшим среди историй.В разговоре с РИА Новости фотограф признался, что победа в номинации стала для него "неожиданным счастьем", но в этот раз радости ему добавил "коллективный характер" его проекта."В прошлый раз это были истории отдельных людей, теперь работа называется "Кватрани", слово, которое на диалекте Аквилы означает "подростки", "ребята". Мне нравится рассказывать о восстановлении, реванше и восхождении, и я решил снять их, потому что многие фотосерии об Аквиле концентрировались на драме и разрушении, а эти ребята выросли без города. Основой для их взросления стали их дружеские отношения, которые оказываются зачастую сильнее кровных уз", - рассказал ди Мео.Для публики экспозиция станет доступна с пятницы и проработает до 30 июня. Как сообщили агентству в художественной галерее Cascina Roma, в этом году из-за коронавирусных ограничений фотоработы выставлены не только в помещении, но и заметных местах миланского пригорода: всего на улицах размещены шесть "корнеров" с фотографиями, представляющих собой квадратные стойки длиной около 3-4 метров и в рост человека. По мысли организаторов, таким образом проект "откроется городу" и позволит ознакомиться с фотоисториями на прогулке в парке, по дороге из магазина или на уличном переходе.Куратор выставки и координатор ежегодного Фестиваля этической фотографии Альберто Прина (Alberto Prina) в беседе с корреспондентом рассказал, что жители Сан-Донато-Миланезе могут посмотреть почти всю экспозицию вне стен галереи, за исключением нескольких снимков с возрастными ограничениями. Наиболее живописным местом размещения билбордов стал берег городского озера в местном парке."Каждый год эти фотографии рассказывают о меняющемся мире, который представлен здесь благодаря разнообразию участников конкурса. Фактически этот конкурс является снимком нашего мира в реальном мире", - сказал Прина.По его словам, уличная часть выставки позволила разместить 73 из 77 снимков. Таким образом, отметил куратор, фотографии станут частью повседневной жизни горожан, а прогулка по Сан-Донато-Миланезе можно будет сочетать с осмотром экспозиции. Хорошая погода действительно позволила группе журналистов отправиться на осмотр фотографии в "корнерах" после презентации в стенах галереи.Несмотря на то, что в четверг выставка открыла двери только для репортеров и фотографов, местные организаторы не могли не пустить первых случайных посетителей. Одной из них стала пожилая итальянка Луиджина Дегани, которая зашла в галерею по дороге между домашними делами.Галерея Cascina Roma принимает фотовыставку победителей конкурса Стенина во второй раз. В прошлом году она не состоялась, сейчас из-за пандемии ее открытие оказалось отложено на несколько месяцев.Мэр Сан-Донато-Миланезе Андреа Кекки выразил мнение о том, что нынешнюю выставку отличает присутствие военных тем и внимание к портретной съемке.В конкурсе 2020 года участвовали молодые фотографы (по правилам, участники должны быть не старше 33 лет, в этом возрасте погиб Стенин) из 75 стран, было представлено 5 тысяч работ. В конкурсе четыре номинации — "Главные новости", "Спорт", "Портрет. Герой нашего времени" и "Моя планета". Каждая из номинаций включает одиночные фотографии и серии, в которых отражены самые острые проблемы - политические и военные конфликты, миграция, проблемы экологии.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru и интернет-кинотеатр tvzavr. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.

