https://ria.ru/20210513/istoriya-1732169127.html

Онлайн-брифинг научного руководителя ИВИ РАН Александра Чубарьяна

Онлайн-брифинг научного руководителя ИВИ РАН Александра Чубарьяна

17 мая в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг научного руководителя Института всеобщей истории РАН, академика РАН Александра ЧУБАРЬЯНА.

2021-05-13T16:32

2021-05-13T16:32

2021-05-13T16:33

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1732169127.jpg?1620912803

Задать вопрос21 апреля в ходе Послания Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин отметил, что в некоторых школьных учебниках отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны: "До сих пор еще, знаете, открываю некоторые школьные учебники, с удивлением смотрю, что там написано, как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно! Все что угодно там написано, и о "втором фронте", только про Сталинградскую битву ничего не сказано – бывает и такое". После замечания главы государства Министерство просвещения Российской Федерации начало проверку содержания школьных учебников по истории. О необходимости экспертизы учебников, о преподавании отечественной и мировой истории, а также о противодействии попыткам фальсификации событий Великой Отечественной, Второй мировой войны пойдет речь на мероприятии.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы