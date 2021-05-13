Онлайн-брифинг научного руководителя ИВИ РАН Александра Чубарьяна
16:32 13.05.2021 (обновлено: 16:33 13.05.2021)
17 мая в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг научного руководителя Института всеобщей истории РАН, академика РАН Александра ЧУБАРЬЯНА.
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21 апреля в ходе Послания Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин отметил, что в некоторых школьных учебниках отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны: "До сих пор еще, знаете, открываю некоторые школьные учебники, с удивлением смотрю, что там написано, как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно! Все что угодно там написано, и о "втором фронте", только про Сталинградскую битву ничего не сказано – бывает и такое". После замечания главы государства Министерство просвещения Российской Федерации начало проверку содержания школьных учебников по истории.
О необходимости экспертизы учебников, о преподавании отечественной и мировой истории, а также о противодействии попыткам фальсификации событий Великой Отечественной, Второй мировой войны пойдет речь на мероприятии.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
21 апреля в ходе Послания Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин отметил, что в некоторых школьных учебниках отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны: "До сих пор еще, знаете, открываю некоторые школьные учебники, с удивлением смотрю, что там написано, как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно! Все что угодно там написано, и о "втором фронте", только про Сталинградскую битву ничего не сказано – бывает и такое". После замечания главы государства Министерство просвещения Российской Федерации начало проверку содержания школьных учебников по истории.
О необходимости экспертизы учебников, о преподавании отечественной и мировой истории, а также о противодействии попыткам фальсификации событий Великой Отечественной, Второй мировой войны пойдет речь на мероприятии.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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