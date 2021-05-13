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Наука
https://ria.ru/20210513/ipad-1732090759.html
Новый планшет iPad Pro показал производительность уровня MacBook Air
Новый планшет iPad Pro показал производительность уровня MacBook Air
Планшет iPad Pro с чипом Apple M1 по производительности вплотную приблизился к ноутбуку MacBook Air. Данные об этом опубликовали разработчики популярного... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T11:17
2021-05-13T11:17
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Планшет iPad Pro с чипом Apple M1 по производительности вплотную приблизился к ноутбуку MacBook Air. Данные об этом опубликовали разработчики популярного синтетического теста производительности AnTuTu.В бенчмарке протестировали 12,9-дюймовым планшет с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем 1 ТБ. Этот iPad Pro набрал 1,06 миллионов баллов, тогда как лэптоп MacBook Air выбивает 1,1 миллионов баллов. Преимущество ноутбука над планшетом обеспечила более быстрое видеядро.Новый iPad Pro оказался в два раза производительней iPhone 12 Pro, который построен на процессоре A14 со схожей архитектурой. Топовая версия айфона смогла набрать в тесте 572 000 баллов.В России старт продаж нового поколения Pro-планшетов от Apple ожидается во второй половине мая. Наиболее доступным будет 11-дюймовая модель с накопителем 128 ГБ, которая обойдется в 77 990 рублей.
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apple iphone, apple ipad, apple, технологии

Новый планшет iPad Pro показал производительность уровня MacBook Air

11:17 13.05.2021
 
© AppleApple iPad Pro
Apple iPad Pro - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Планшет iPad Pro с чипом Apple M1 по производительности вплотную приблизился к ноутбуку MacBook Air. Данные об этом опубликовали разработчики популярного синтетического теста производительности AnTuTu.
В бенчмарке протестировали 12,9-дюймовым планшет с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем 1 ТБ. Этот iPad Pro набрал 1,06 миллионов баллов, тогда как лэптоп MacBook Air выбивает 1,1 миллионов баллов. Преимущество ноутбука над планшетом обеспечила более быстрое видеядро.
Новый iPad Pro оказался в два раза производительней iPhone 12 Pro, который построен на процессоре A14 со схожей архитектурой. Топовая версия айфона смогла набрать в тесте 572 000 баллов.
В России старт продаж нового поколения Pro-планшетов от Apple ожидается во второй половине мая. Наиболее доступным будет 11-дюймовая модель с накопителем 128 ГБ, которая обойдется в 77 990 рублей.
Apple iPad Pro - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 20:58Наука
Apple показала новое поколение планшетов iPad Pro
 
НаукаApple iPhoneApple iPadAppleТехнологии
 
 
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