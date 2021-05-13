https://ria.ru/20210513/gosduma-1732211954.html

Госдума поддержала проект, упрощающий заключенным обращение в ЕСПЧ

Госдума поддержала проект, упрощающий заключенным обращение в ЕСПЧ

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, предлагающий усовершенствовать... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T20:03

2021-05-13T20:03

2021-05-13T20:03

россия

европейский суд

госдума рф

общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, предлагающий усовершенствовать порядок предоставления юридической помощи осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы, если они собираются обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).Заседание комитета прошло в формате видеоконференцсвязи.Авторами законопроекта стала группа депутатов из разных фракций Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Изменения предлагаются в Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Предполагается уточнить права осужденных в связи с обращением в ЕСПЧ. Согласно проекту, они смогут встречаться с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи, в том числе с представителями в ЕСПЧ, а также нотариусами.В УПК РФ предлагается указать, что такие встречи предоставляются "сроком до 4 часов и без ограничения их числа, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослушивания". Отмечается, что при этом "копировально-множительную технику и фотоаппаратуру, а также компьютеры адвокаты и иные лица, оказывающие юридическую помощь осужденному, смогут проносить на территорию исправительного учреждения только для снятия копий с материалов дела, а использовать их только в отсутствие осужденного в отдельном помещении". Аналогичный порядок для проноса и использования необходимых предметов, технических средств и устройств предлагается распространить и на нотариусов.В пояснительной записке уточнятся, что законопроект разработан с целью обеспечения конституционных прав граждан РФ на защиту и во исполнение постановления ЕСПЧ по жалобе № 1555/04 "Захаркин против Российской Федерации".Как ранее сообщил Пискарев, принятие законопроекта "позволит устранить правовой пробел и привести действующее законодательство в соответствие с положениями Конвенции о защите прав человека и основных свободах и современными международными нормами, усилит правовую защищенность лиц, находящихся в местах лишения свободы, и расширит их возможности для отстаивания своих прав как в российских, так и в международных органах правосудия".

https://ria.ru/20210505/usloviya-1731239296.html

https://ria.ru/20210505/zaklyuchennye-1731234375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, европейский суд, госдума рф, общество