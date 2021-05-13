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Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
https://ria.ru/20210513/golosovanie-1732169651.html
Проект-голосование "Имя Нижнего" стартовал к 800-летию Нижнего Новгорода
Проект-голосование "Имя Нижнего" стартовал к 800-летию Нижнего Новгорода
Исторический проект-голосование "Имя Нижнего" стартовал к 800-летию Нижнего Новгорода, которое отмечается в 2021 году, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T16:33
2021-05-13T16:33
нижегородская область
глеб никитин
валерий чкалов
нижний новгород
максим горький
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Исторический проект-голосование "Имя Нижнего" стартовал к 800-летию Нижнего Новгорода, которое отмечается в 2021 году, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Цель проекта - вдохновить нижегородцев на изучение истории родного города, познакомив со знаковыми историческими личностями. "Имя Нижнего" - проект о людях, которые оставили значимый след в судьбе Нижнего Новгорода, но чьи имена не столь широко известны среди горожан."Проект-голосование "Имя Нижнего" стартовал 13 мая. Участвуя в нем, нижегородцы выберут главных героев в истории города. Проект, организованный к 800-летию Нижнего Новгорода, и доступ к голосованию размещены на сайте name.nizhny800.ru", - говорится в сообщении.Организаторы привлекли 21 эксперта из разных областей (культура, наука, образование, СМИ, бизнес, общественная деятельность), чтобы сформировать список из 30 героев - значимых людей не только для истории Нижнего Новгорода, но и всей страны и даже мира.Подчеркивается, что организатор народного ополчения Кузьма Минин, летчик-испытатель Валерий Чкалов, механик-изобретатель Иван Кулибин, писатель Максим Горький и основатель города Юрий Всеволодович вынесены организаторами в число "легенд Нижнего" и не включены в лист голосования. Также в список не включены политические и религиозные деятели."Каждому городу известность приносят люди, которые в нем родились, жили и работали. 800-летие - отличный повод обратить внимание на историю Нижнего. Благодаря проекту "Имя Нижнего" мы хотим рассказать нижегородцам о героях, чьи имена несправедливо забыты или не в должной степени известны", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.При выборе личностей эксперты руководствовались несколькими критериями: Нижний Новгород или регион - это историческая родина героя, место, где произошло его профессиональное становление, или именно здесь был важный период деятельности. Это позволило включить в список и коренных нижегородцев, и тех, кто добился достижений, работая в Нижнем Новгороде."Список из 30 имен доступен для общественного голосования. Каждый герой в списке внес свой вклад в развитие города благодаря своему роду деятельности. Это архитекторы, ученые, инженеры, композиторы, врачи, писатели, композиторы, фотографы, спортсмены, летчики и купцы. С 13 мая по 12 июня на сайте name.nizhny800.ru нижегородцы смогут прочитать биографии новых главных героев, узнать, как судьба города связана с этими именами, и отдать свой голос за одного из них", - отмечается в сообщении.Организаторы подведут итоги голосования 12 июня. Они выберут 9 новых главных героев города, которые войдут в историю юбилейного года и станут частью праздничной программы 800-летия.
https://ria.ru/20210429/gaz-1730547373.html
https://ria.ru/20210426/turisty-1730006997.html
https://ria.ru/20210426/blagoustroystvo-1729954856.html
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глеб никитин, валерий чкалов, нижний новгород, максим горький, нижегородская область

Проект-голосование "Имя Нижнего" стартовал к 800-летию Нижнего Новгорода

16:33 13.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Исторический проект-голосование "Имя Нижнего" стартовал к 800-летию Нижнего Новгорода, которое отмечается в 2021 году, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Цель проекта - вдохновить нижегородцев на изучение истории родного города, познакомив со знаковыми историческими личностями. "Имя Нижнего" - проект о людях, которые оставили значимый след в судьбе Нижнего Новгорода, но чьи имена не столь широко известны среди горожан.
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"Проект-голосование "Имя Нижнего" стартовал 13 мая. Участвуя в нем, нижегородцы выберут главных героев в истории города. Проект, организованный к 800-летию Нижнего Новгорода, и доступ к голосованию размещены на сайте name.nizhny800.ru", - говорится в сообщении.
Организаторы привлекли 21 эксперта из разных областей (культура, наука, образование, СМИ, бизнес, общественная деятельность), чтобы сформировать список из 30 героев - значимых людей не только для истории Нижнего Новгорода, но и всей страны и даже мира.
Подчеркивается, что организатор народного ополчения Кузьма Минин, летчик-испытатель Валерий Чкалов, механик-изобретатель Иван Кулибин, писатель Максим Горький и основатель города Юрий Всеволодович вынесены организаторами в число "легенд Нижнего" и не включены в лист голосования. Также в список не включены политические и религиозные деятели.
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"Каждому городу известность приносят люди, которые в нем родились, жили и работали. 800-летие - отличный повод обратить внимание на историю Нижнего. Благодаря проекту "Имя Нижнего" мы хотим рассказать нижегородцам о героях, чьи имена несправедливо забыты или не в должной степени известны", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
При выборе личностей эксперты руководствовались несколькими критериями: Нижний Новгород или регион - это историческая родина героя, место, где произошло его профессиональное становление, или именно здесь был важный период деятельности. Это позволило включить в список и коренных нижегородцев, и тех, кто добился достижений, работая в Нижнем Новгороде.
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"Список из 30 имен доступен для общественного голосования. Каждый герой в списке внес свой вклад в развитие города благодаря своему роду деятельности. Это архитекторы, ученые, инженеры, композиторы, врачи, писатели, композиторы, фотографы, спортсмены, летчики и купцы. С 13 мая по 12 июня на сайте name.nizhny800.ru нижегородцы смогут прочитать биографии новых главных героев, узнать, как судьба города связана с этими именами, и отдать свой голос за одного из них", - отмечается в сообщении.
Организаторы подведут итоги голосования 12 июня. Они выберут 9 новых главных героев города, которые войдут в историю юбилейного года и станут частью праздничной программы 800-летия.
 
Нижегородская областьГлеб НикитинВалерий ЧкаловНижний НовгородМаксим ГорькийНижегородская область
 
 
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