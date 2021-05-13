https://ria.ru/20210513/golosovanie-1732167259.html

Около миллиона россиян приняли участие в тестировании онлайн-голосования

Около миллиона россиян приняли участие в тестировании онлайн-голосования

В общероссийском тестировании дистанционного электронного голосования к середине дня в четверг приняли участие около миллиона граждан, заявил член ЦИК Антон... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T16:26

2021-05-13T16:26

2021-05-13T16:26

россия

элла памфилова

цик рф

москва

общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В общероссийском тестировании дистанционного электронного голосования к середине дня в четверг приняли участие около миллиона граждан, заявил член ЦИК Антон Лопатин.В среду началось тестирование дистанционного электронного голосования. Оно продлится до 20.00 14 мая. Возможность участвовать в тренировке дистанционного электронного голосования получили около 2,3 миллиона человек из 2,5 миллиона, подавших заявления."Записалось для участия в тестировании 2 331 872 избирателя, к сегодняшнему моменту проголосовало чуть менее миллиона, то есть уже более 40%", - сказал Лопатин в ходе круглого стола "Выборы для людей: новое качество избирательной системы РФ" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он подчеркнул, что интерес к этой форме голосования растет, такой масштаб нагрузки система онлайн-голосования еще не испытывала."Обратили внимание, что те, кто уже принял участие в тренировке, остались довольны. Сказали, что если такая форма голосования будет проводиться у них в регионе 19 сентября, то они с большим удовольствием сэкономят время", - сказал Лопатин.Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что дистанционное электронное голосование в 2021 году пройдет в шести регионах РФ, включая Москву. Центризбирком получил 10 заявок от регионов на проведение такого голосования. Окончательно определиться с их списком он должен после тестирования.

https://ria.ru/20210512/golosvanie-1731926664.html

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россия, элла памфилова, цик рф, москва, общество