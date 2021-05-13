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Похоронить миллиарды евро. Достроят ли "Северный поток — 2" к октябрю
Похоронить миллиарды евро. Достроят ли "Северный поток — 2" к октябрю
Страсти вокруг "Северного потока — 2" не утихают, Госдеп продолжает грозить Европе санкциями. И хотя в Старом Свете осознают потребность в российском голубом... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T08:00
2021-05-13T08:02
санкции
северный поток — 2
газпром
ангела меркель
германия
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Страсти вокруг "Северного потока — 2" не утихают, Госдеп продолжает грозить Европе санкциями. И хотя в Старом Свете осознают потребность в российском голубом топливе, предстоящие выборы в Германии могут существенно сказаться на перспективах проекта. А значит, с завершением работ надо поспешить. Когда перережут красную ленточку, выяснило РИА Новости.Успеть до выборов в бундестагГазопровод достроят до 26 сентября, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. "Если погода будет лучше, мы быстрее продвинемся", — добавил он. Осталось уложить сто километров труб. После выборов сильные позиции в Бундестаге могут занять зеленые, а они этот проект, мягко говоря, не поддерживают. Так, 3 мая немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга. Экологи считают, что "Северный поток — 2" нанесет ущерб Балтийскому морю. Кроме того, скоро лояльная к российской трубе Ангела Меркель покинет пост канцлера. Кто придет к власти, пока неясно. А ведь на кону очень крупные деньги. "Сейчас стоит вопрос, хотим ли мы десять миллиардов евро похоронить на дне моря. Решение должна принимать Европа", — подчеркивает Сергей Нечаев. В ЕС мнения давно разделились. Трубопровод проходит через территориальные воды Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Первые три страны дали добро на строительство довольно быстро. Сопротивлялись только в Копенгагене, но в итоге уступили. Зато Чехия, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, Хорватия категорически против. Не говоря уже об Украине. Никто не хочет лишиться статуса транзитера.К слову, Варшава выражала готовность обойтись без российского топлива с 2022 года, когда истекает контракт с "Газпромом". Поляки рассчитывают на прокладываемый к норвежскому шельфу в Северном море трубопровод Baltic Pipe. Остальное — заокеанский сжиженный природный газ (СПГ), которым американцы готовы залить европейцев. Вопреки санкциямОбщая мощность двух ниток СП-2 — 55 миллиардов кубометров в год. Протяженность маршрута — 1234 километра. Строительство приостановили в декабре 2019-го — швейцарский трубоукладчик Allseas вышел из проекта из-за американских санкций. Через год работы возобновили. Но Вашингтон продолжает вставлять палки в колеса. Оборонный бюджет США на 2021 год снова расширил ограничения. Госдеп запугивает европейские компании. К февралю этого года СП-2 покинули 18 участников из ЕС.Однако в Европе осознают важность проекта для энергетической безопасности. И в Кремле подчеркивают, что партнеры последовательны в намерении завершить СП-2. Власти Германии не раз это подтверждали — в частности, 4 мая министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на заседании глав МИД "Семерки" в Лондоне. Дело в том, что ФРГ отказывается от угольной и атомной энергетики. Чтобы безболезненно перейти на возобновляемые источники, стране нужно больше газа. Через несколько дней, 11 мая, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла напомнил: "Как суверенное государство, мы должны поддерживать деловые отношения со многими странами". И отметил, что завершение строительства газопровода выгодно и ФРГ, и России. "Невозможно испортить экономическое долгосрочное эффективное сотрудничество сиюминутными политическими претензиями, как того хотелось бы США. Ничего личного, только бизнес", — считает Максим Черняев, доцент экономического факультета РУДН. Но есть серьезные поводы сомневаться, что красную ленточку перережут уже в конце сентября. "Препятствия не только юридические и политические — темп работ невысокий. С 19 апреля по 10 мая проложили 3,1 километра. С 1 по 19 апреля — 8,6. Получается, за 40 дней — 11,7 километра, или в среднем 0,3 в день. Так потребуется порядка 11 месяцев", — рассуждает главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. Однако то, что проект не остановить, похоже, осознали даже его ярые противники (хотя и не смирились с этим). В крайнем случае, чтобы обойти новые санкции, можно дейстовать через дочерние фирмы. Конечно, это займет больше времени, но, как говорится, тише едешь, дальше будешь.
https://ria.ru/20210412/gaz-1727510235.html
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санкции, северный поток — 2, газпром, ангела меркель, германия

Похоронить миллиарды евро. Достроят ли "Северный поток — 2" к октябрю

08:00 13.05.2021 (обновлено: 08:02 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкРабочий на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Рабочий на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Страсти вокруг "Северного потока — 2" не утихают, Госдеп продолжает грозить Европе санкциями. И хотя в Старом Свете осознают потребность в российском голубом топливе, предстоящие выборы в Германии могут существенно сказаться на перспективах проекта. А значит, с завершением работ надо поспешить. Когда перережут красную ленточку, выяснило РИА Новости.

Успеть до выборов в бундестаг

Газопровод достроят до 26 сентября, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. "Если погода будет лучше, мы быстрее продвинемся", — добавил он. Осталось уложить сто километров труб.
После выборов сильные позиции в Бундестаге могут занять зеленые, а они этот проект, мягко говоря, не поддерживают. Так, 3 мая немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга. Экологи считают, что "Северный поток — 2" нанесет ущерб Балтийскому морю.
Кроме того, скоро лояльная к российской трубе Ангела Меркель покинет пост канцлера. Кто придет к власти, пока неясно. А ведь на кону очень крупные деньги.
© REUTERS / Michele TantussiКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© REUTERS / Michele Tantussi
Канцлер Германии Ангела Меркель
"Сейчас стоит вопрос, хотим ли мы десять миллиардов евро похоронить на дне моря. Решение должна принимать Европа", — подчеркивает Сергей Нечаев.
В ЕС мнения давно разделились. Трубопровод проходит через территориальные воды Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Первые три страны дали добро на строительство довольно быстро. Сопротивлялись только в Копенгагене, но в итоге уступили. Зато Чехия, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, Хорватия категорически против. Не говоря уже об Украине. Никто не хочет лишиться статуса транзитера.
К слову, Варшава выражала готовность обойтись без российского топлива с 2022 года, когда истекает контракт с "Газпромом". Поляки рассчитывают на прокладываемый к норвежскому шельфу в Северном море трубопровод Baltic Pipe. Остальное — заокеанский сжиженный природный газ (СПГ), которым американцы готовы залить европейцев.

Вопреки санкциям

Общая мощность двух ниток СП-2 — 55 миллиардов кубометров в год. Протяженность маршрута — 1234 километра.
© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСудно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода "Северный поток — 2". 30 ноября 2018
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток-2. 30 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода "Северный поток — 2". 30 ноября 2018
Строительство приостановили в декабре 2019-го — швейцарский трубоукладчик Allseas вышел из проекта из-за американских санкций. Через год работы возобновили. Но Вашингтон продолжает вставлять палки в колеса.
Оборонный бюджет США на 2021 год снова расширил ограничения. Госдеп запугивает европейские компании. К февралю этого года СП-2 покинули 18 участников из ЕС.
Однако в Европе осознают важность проекта для энергетической безопасности. И в Кремле подчеркивают, что партнеры последовательны в намерении завершить СП-2.
Власти Германии не раз это подтверждали — в частности, 4 мая министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на заседании глав МИД "Семерки" в Лондоне. Дело в том, что ФРГ отказывается от угольной и атомной энергетики. Чтобы безболезненно перейти на возобновляемые источники, стране нужно больше газа.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Строительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Через несколько дней, 11 мая, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла напомнил: "Как суверенное государство, мы должны поддерживать деловые отношения со многими странами". И отметил, что завершение строительства газопровода выгодно и ФРГ, и России.
"Невозможно испортить экономическое долгосрочное эффективное сотрудничество сиюминутными политическими претензиями, как того хотелось бы США. Ничего личного, только бизнес", — считает Максим Черняев, доцент экономического факультета РУДН.
Но есть серьезные поводы сомневаться, что красную ленточку перережут уже в конце сентября.
"Препятствия не только юридические и политические — темп работ невысокий. С 19 апреля по 10 мая проложили 3,1 километра. С 1 по 19 апреля — 8,6. Получается, за 40 дней — 11,7 километра, или в среднем 0,3 в день. Так потребуется порядка 11 месяцев", — рассуждает главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.
Однако то, что проект не остановить, похоже, осознали даже его ярые противники (хотя и не смирились с этим). В крайнем случае, чтобы обойти новые санкции, можно дейстовать через дочерние фирмы. Конечно, это займет больше времени, но, как говорится, тише едешь, дальше будешь.
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 08:00
Россия и США делят европейский рынок: кто заполнит газовые хранилища
 
СанкцииСеверный поток — 2ГазпромАнгела МеркельГермания
 
 
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