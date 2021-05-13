https://ria.ru/20210513/galich-1732097778.html

СМИ: Ида Галич решила судиться с застройщиком из-за квартиры в Москве

СМИ: Ида Галич решила судиться с застройщиком из-за квартиры в Москве

Блогер и телеведущая Ида Галич (Басиева) подала заявление в суд на застройщика одной из ее квартир в Москве. Оказалось, что сделка прошла с нарушениями,... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T13:48

2021-05-13T13:48

2021-05-13T14:10

недвижимость

шоубиз

ида галич

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596037058_0:188:2047:1339_1920x0_80_0_0_8432bbd2207f5aab3b7491f0a199bf4d.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Блогер и телеведущая Ида Галич (Басиева) подала заявление в суд на застройщика одной из ее квартир в Москве. Оказалось, что сделка прошла с нарушениями, сообщает "СтарХит".Сообщается, что сумма исковых требований — 490 тысяч рублей плюс компенсация морального вреда, который оценен в 30 тысяч.На сайте суда указано, что стороны должны встретиться и провести беседу 27 мая. Издание отмечает, что Ида Галич за несколько лет стала собственницей двух квартир в столице и большого загородного дома, который вместе с ремонтом обошелся ей примерно в 30 миллионов рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210319/galich-1601966250.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

недвижимость, ида галич, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, москва