https://ria.ru/20210513/galich-1732097778.html
СМИ: Ида Галич решила судиться с застройщиком из-за квартиры в Москве
СМИ: Ида Галич решила судиться с застройщиком из-за квартиры в Москве
Блогер и телеведущая Ида Галич (Басиева) подала заявление в суд на застройщика одной из ее квартир в Москве. Оказалось, что сделка прошла с нарушениями,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T13:48
2021-05-13T13:48
2021-05-13T14:10
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Блогер и телеведущая Ида Галич (Басиева) подала заявление в суд на застройщика одной из ее квартир в Москве. Оказалось, что сделка прошла с нарушениями, сообщает "СтарХит".Сообщается, что сумма исковых требований — 490 тысяч рублей плюс компенсация морального вреда, который оценен в 30 тысяч.На сайте суда указано, что стороны должны встретиться и провести беседу 27 мая. Издание отмечает, что Ида Галич за несколько лет стала собственницей двух квартир в столице и большого загородного дома, который вместе с ремонтом обошелся ей примерно в 30 миллионов рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210319/galich-1601966250.html
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недвижимость, ида галич, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, москва