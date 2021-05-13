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Шоубиз
https://ria.ru/20210513/galich-1732097778.html
СМИ: Ида Галич решила судиться с застройщиком из-за квартиры в Москве
СМИ: Ида Галич решила судиться с застройщиком из-за квартиры в Москве
Блогер и телеведущая Ида Галич (Басиева) подала заявление в суд на застройщика одной из ее квартир в Москве. Оказалось, что сделка прошла с нарушениями,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T13:48
2021-05-13T14:10
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ида галич
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Блогер и телеведущая Ида Галич (Басиева) подала заявление в суд на застройщика одной из ее квартир в Москве. Оказалось, что сделка прошла с нарушениями, сообщает "СтарХит".Сообщается, что сумма исковых требований — 490 тысяч рублей плюс компенсация морального вреда, который оценен в 30 тысяч.На сайте суда указано, что стороны должны встретиться и провести беседу 27 мая. Издание отмечает, что Ида Галич за несколько лет стала собственницей двух квартир в столице и большого загородного дома, который вместе с ремонтом обошелся ей примерно в 30 миллионов рублей.
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недвижимость, ида галич, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, москва

СМИ: Ида Галич решила судиться с застройщиком из-за квартиры в Москве

13:48 13.05.2021 (обновлено: 14:10 13.05.2021)
 
© АГН "Москва" / Александр АвиловИда Галич
Ида Галич - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Блогер и телеведущая Ида Галич (Басиева) подала заявление в суд на застройщика одной из ее квартир в Москве. Оказалось, что сделка прошла с нарушениями, сообщает "СтарХит".
"Речь идет о взыскании неустойки за несвоевременную передачу объекта долевого строительства, в данном случае — квартиры в собственность", — прокомментировали ситуацию в пресс-службе суда.
Сообщается, что сумма исковых требований — 490 тысяч рублей плюс компенсация морального вреда, который оценен в 30 тысяч.
На сайте суда указано, что стороны должны встретиться и провести беседу 27 мая.
Издание отмечает, что Ида Галич за несколько лет стала собственницей двух квартир в столице и большого загородного дома, который вместе с ремонтом обошелся ей примерно в 30 миллионов рублей.
Телеведущая, певица и видеоблогер Ида Галич на премьере фильма режиссёра Алексея Нужного Пара из будущего в кинотеатре Каро Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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