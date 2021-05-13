Фонд Дерипаски поддержит обучение по новой программе мехмата МГУ
МОСКВА, 13 мая - РИА Новостим. Механико-математический факультет МГУ совместно с Институтом теоретической и математической физики университета при поддержке фонда "Базис" предпринимателя Олега Дерипаски запускает новую образовательную программу "Фундаментальная математика и математическая физика", в рамках программы предусмотрено 25 мест для студентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
"Новая программа специалитета предполагает шесть лет очного обучения и рассчитана на высокомотивированных студентов, интересующихся фундаментальной математикой и ее приложениями в современных физических теориях. ... Для обучения по программе выделено 25 бюджетных мест, а также предусмотрена возможность контрактного обучения", - рассказали в фонде.
Новая специальность сочетает математическую подготовку и изучение современных направлений теоретической физики, предполагается и научная деятельность. Предполагается, что будущие ученые смогут комфортно себя чувствовать как в физической, так и в математической областях науки.
Для поступления абитуриентам необходимо сдать ЕГЭ по математике, физике и русскому языку, а также пройти дополнительное вступительное испытание по математике.
Фонд развития теоретической физики и математики "Базис" предпринимателя Олега Дерипаски основан в 2016 году для поддержки фундаментальной физики и математики в России. Фонд выделяет гранты на исследования и участие в международных научных программах, а также стипендии для студентов и гранты для преподавателей физического и механико-математического факультетов МГУ.