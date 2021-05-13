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Хорошие новости
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Фонд Дерипаски поддержит обучение по новой программе мехмата МГУ
Фонд Дерипаски поддержит обучение по новой программе мехмата МГУ
Механико-математический факультет МГУ совместно с Институтом теоретической и математической физики университета при поддержке фонда "Базис" предпринимателя... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T18:54
2021-05-13T18:54
хорошие новости
россия
мгу имени м. в. ломоносова
олег дерипаска
образование - общество
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новостим. Механико-математический факультет МГУ совместно с Институтом теоретической и математической физики университета при поддержке фонда "Базис" предпринимателя Олега Дерипаски запускает новую образовательную программу "Фундаментальная математика и математическая физика", в рамках программы предусмотрено 25 мест для студентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.Новая специальность сочетает математическую подготовку и изучение современных направлений теоретической физики, предполагается и научная деятельность. Предполагается, что будущие ученые смогут комфортно себя чувствовать как в физической, так и в математической областях науки.Для поступления абитуриентам необходимо сдать ЕГЭ по математике, физике и русскому языку, а также пройти дополнительное вступительное испытание по математике.Фонд развития теоретической физики и математики "Базис" предпринимателя Олега Дерипаски основан в 2016 году для поддержки фундаментальной физики и математики в России. Фонд выделяет гранты на исследования и участие в международных научных программах, а также стипендии для студентов и гранты для преподавателей физического и механико-математического факультетов МГУ.
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россия, мгу имени м. в. ломоносова, олег дерипаска, образование - общество, общество

Фонд Дерипаски поддержит обучение по новой программе мехмата МГУ

18:54 13.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПреподаватель во время лекции в аудитории МГУ
Преподаватель во время лекции в аудитории МГУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новостим. Механико-математический факультет МГУ совместно с Институтом теоретической и математической физики университета при поддержке фонда "Базис" предпринимателя Олега Дерипаски запускает новую образовательную программу "Фундаментальная математика и математическая физика", в рамках программы предусмотрено 25 мест для студентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
"Новая программа специалитета предполагает шесть лет очного обучения и рассчитана на высокомотивированных студентов, интересующихся фундаментальной математикой и ее приложениями в современных физических теориях. ... Для обучения по программе выделено 25 бюджетных мест, а также предусмотрена возможность контрактного обучения", - рассказали в фонде.
Новая специальность сочетает математическую подготовку и изучение современных направлений теоретической физики, предполагается и научная деятельность. Предполагается, что будущие ученые смогут комфортно себя чувствовать как в физической, так и в математической областях науки.
Для поступления абитуриентам необходимо сдать ЕГЭ по математике, физике и русскому языку, а также пройти дополнительное вступительное испытание по математике.
Фонд развития теоретической физики и математики "Базис" предпринимателя Олега Дерипаски основан в 2016 году для поддержки фундаментальной физики и математики в России. Фонд выделяет гранты на исследования и участие в международных научных программах, а также стипендии для студентов и гранты для преподавателей физического и механико-математического факультетов МГУ.
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