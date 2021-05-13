https://ria.ru/20210513/fond-1732201390.html

Фонд Дерипаски поддержит обучение по новой программе мехмата МГУ

Фонд Дерипаски поддержит обучение по новой программе мехмата МГУ

Механико-математический факультет МГУ совместно с Институтом теоретической и математической физики университета при поддержке фонда "Базис" предпринимателя... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T18:54

2021-05-13T18:54

2021-05-13T18:54

хорошие новости

россия

мгу имени м. в. ломоносова

олег дерипаска

образование - общество

общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новостим. Механико-математический факультет МГУ совместно с Институтом теоретической и математической физики университета при поддержке фонда "Базис" предпринимателя Олега Дерипаски запускает новую образовательную программу "Фундаментальная математика и математическая физика", в рамках программы предусмотрено 25 мест для студентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.Новая специальность сочетает математическую подготовку и изучение современных направлений теоретической физики, предполагается и научная деятельность. Предполагается, что будущие ученые смогут комфортно себя чувствовать как в физической, так и в математической областях науки.Для поступления абитуриентам необходимо сдать ЕГЭ по математике, физике и русскому языку, а также пройти дополнительное вступительное испытание по математике.Фонд развития теоретической физики и математики "Базис" предпринимателя Олега Дерипаски основан в 2016 году для поддержки фундаментальной физики и математики в России. Фонд выделяет гранты на исследования и участие в международных научных программах, а также стипендии для студентов и гранты для преподавателей физического и механико-математического факультетов МГУ.

https://ria.ru/20210419/fond-1728939007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мгу имени м. в. ломоносова, олег дерипаска, образование - общество, общество