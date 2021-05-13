https://ria.ru/20210513/festival-1732179206.html

Стартует XVIII Международный фестиваль "Москва встречает друзей"

Стартует XVIII Международный фестиваль "Москва встречает друзей"

С 18 мая по 01 июня 2021 г. в Москве состоится XVIII Международный фестиваль "Москва встречает друзей" — масштабный проект Международного Благотворительного... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T17:08

2021-05-13T17:08

2021-05-13T17:08

пресс-релизы

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МОСКВА, 13 мая - Пресс-служба фонда Владимира Спивакова. С 18 мая по 01 июня 2021 г. в Москве состоится XVIII Международный фестиваль "Москва встречает друзей" — масштабный проект Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова при участии ЮНЕСКО.Девиз XVIII Международного фестиваля "Москва встречает друзей" 2021 года – "Жизнь отстоявшим". Мероприятие будет посвящено всем медикам, которые, несмотря ни на какие физические и эмоциональные трудности, работают на передовой борьбы с пандемией COVID-19.Ежегодно с 2004 года на лучших концертных площадках Москвы и Подмосковья, других городов России посланники из разных регионов России, СНГ, стран Балтии и дальнего зарубежья представляют своё искусство. На XVIII фестиваль "Москва встречает друзей" подано рекордное количество заявок, более 1500. Из них более 500 талантливых детей из более, чем 100 регионов России и 37 стран мира отобраны для участия в офлайн и онлайн-концертах. Это солисты-инструменталисты, вокалисты, танцевальные и хоровые коллективы, цирковые студии, художники, чтецы, оркестры и дирижеры. Торжественное открытие фестиваля состоится 18 мая 2021 года в Светлановском зале Московского международного дома музыки. В концерте открытия примет участие Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова. В день открытия фестиваля Президент Фонда Владимир Спиваков вручит приз "Милосердие" сотрудникам НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и ГБУЗ "Городская клиническая больница № 40" (Коммунарка). Юные дарования выступят на следующих сценах столицы: В фойе концертных залов состоятся выставки с работами юных художников из России и зарубежных стран. Учитывая продолжающуюся непростую эпидемиологическую ситуацию в мире, в рамках фестиваля будет проведена серия онлайн-концертов и мастер-классов, в которых примут участие юные таланты из отдаленных регионов РФ и зарубежных стран. В дни фестиваля по сложившейся доброй традиции стипендиаты Фонда получат в дар музыкальные инструменты, а также аксессуары, столь необходимые молодым музыкантам.XVIII Международный фестиваль "Москва встречает друзей" завершится торжественным концертом и выставкой в Московском театре "Мастерская П.Н. Фоменко" 01 июня 2021 года.*****************************************************Фестиваль создан и организован фондом Владимира Спивакова при участии Правительства Москвы и Департамента культуры г. Москвы, Администрации Президента РФ, Министерства иностранных дел РФ, Организации Объединенных Наций, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. В состав Оргкомитета Фестиваля входят видные политики, общественные деятели, ученые, представители культуры и искусства.Неоценимый вклад в работу фестиваля вносят волонтеры из двух ведущих ВУЗов Москвы – РНИМУ им. Н. И. Пирогова и ГИТИС. Работа фонда по организации фестиваля "Москва встречает друзей" в 2012 году отмечена Президентом РФ Владимиром Путиным Государственной премией РФ за гуманитарную деятельность, а в 2013 премией Правительства Москвы. "Фестиваль стал одним из значимых и перспективных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества. Такое плодотворное развитие духовных и культурных связей способствует углублению доверия и взаимопонимания между народами", - так отзывался президент РФ о фестивале.География участников XVIII Международного фестиваля "Москва встречает друзей"Небольшие населенные пункты Московской, Архангельской, Астраханской, Владимирской, Воронежской, Самарской, Саратовской, Иркутской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Тверской, Калининградской и Челябинской областей. Приволжский федеральный округ; Краснодарский, Пермский, Приморский и Алтайский края, Ханты-Мансийский автономный округ, Республики Крым, Татарстан и Башкортостан, Дагестан, Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесская республика и др.Москва, Астрахань, Барнаул, Белгород, Владивосток, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Калининград, Калуга, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Магнитогорск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новоалтайск, Новодвинск, Новомосковск, Новосибирск, Новочеркасск, Ростовская область, Омск, Орел, Оренбург, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Прокопьевск, Ростов-на-Дону, Салават, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Саров, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Сургут, Таганрог, Тамбов, Тольятти, Тула, Тюмень, Уссурийск, Уфа, Феодосия, Чебоксары, Челябинск, Южно-Сахалинск, Ясногорск, Махачкала, Черкесск, Усть-Лабинск и др.Зарубежные страны:Австрия, Аргентина, Армения, Бельгия, Беларусь, Болгария, Великобритания, Германия, Израиль, Италия, Испания, Польша, Португалия, Казахстан, Канада, Китай, Коста-Рика, Кыргызстан, Латвия, Литва, Македония, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Румыния, Франция, Сербия, Сингапур, США, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Чехия, Швейцария, Шотландия, Швеция, Эстония, Япония О Международном благотворительном фонде Владимира СпиваковаМеждународный благотворительный фонд (МБФ) Владимира Спивакова создан в 1994 году с целью поддержки талантливых и малообеспеченных детей в различных областях искусства. За это время фонд стал крупнейшей благотворительной организацией, работающей в области культуры. Он оказал финансовую поддержку через выплату прямых стипендий тысячам юных талантов и предоставил возможность обучения в лучших музыкальных ВУЗах мира детям из регионов России и СНГ. Фонд организовал тысячи культурных акций и фестивалей на лучших концертных и выставочных площадках, предоставив возможность для выступления своим стипендиатам. Ежегодно на лучших сценах России выступают около двух тысяч юных талантов со всего мира. Фонд передал в дар более 800 музыкальных инструментов и оплатил более 130 сложнейших операций и последующую реабилитацию для стипендиатов фонда. Более 1000 детей прошли медицинское обследование, Фонд предоставляет постоянно медицинские страховки юным музыкантам, танцорам, художникам.Уже несколько поколений звезд классической музыки XXI века с гордостью пишут о себе "стипендиат фонда Владимира Спивакова", а имя Фонда стало символом культуры и благотворительности в России.Во время всемирной пандемии и карантина деятельность МБФ Владимира Спивакова не останавливалась. Был реализован онлайн-марафон "Вместе против беды", в котором приняли участие юные музыканты, стипендиаты фонда, учителя музыкальных школ и ВУЗов, профессора, ученые, общественные деятели, медики, артисты, представители культуры и искусства. Онлайн-марафон стал для участников мотивацией для совершенствования своей формы, для освоения современных технологий трансляции и передачи звука. Был успешно проведен XVII Международный фестиваль "Москва встречает друзей" (25 ноября 2020 года - 20 декабря 2020 года) с "живыми" и онлайн-концертами, а также мастер-классами.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы