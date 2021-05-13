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СК завел дело после разлива нефтепродуктов в Ненецком округе
СК завел дело после разлива нефтепродуктов в Ненецком округе
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в результате разгерметизации нефтепровода в Ненецком автономном округе (НАО),... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T10:59
2021-05-13T10:59
россия
ненецкий автономный округ
республика коми
лукойл
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
архангельская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в результате разгерметизации нефтепровода в Ненецком автономном округе (НАО), сообщает СУСК РФ по Архангельской области и НАО.Как информирует ведомство, 11 мая обнаружена разгерметизация напорного нефтепровода Ошского месторождения нефти, в результате которого произошел разлив нефтепродуктов."В связи с наличием оснований полагать, что имело место нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, следственными органами… возбуждено уголовное дело по (статье)… "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", - говорится в сообщении.Согласно материалам администрации города Усинск в Коми, разлив нефтепродуктов в НАО привел к загрязнению реки Колва в этой республике."Утечка нефти была обнаружена на трубопроводе от МНС Ошского месторождения до ДНС-5 Харьягинского месторождения. Это территория Ненецкого автономного округа близко к границам республики Коми и МОГО "Усинск", - отмечается в этих материалах на официальной странице местной администрации в соцсети "ВКонтакте".Ранее в среду главное управление МЧС по Коми сообщило об обнаружении радужной пленки в реке Колва в 130 километрах от Усинска. Мэр Усинска Николай Такаев подписал постановление о введении на территории муниципалитета режима ЧС. Пресс-служба "Лукойла" сообщила, что на место утечки нефтесодержащей жидкости из трубопровода в Коми направлен персонал для ее локализации, перекачка по трубопроводу остановлена. Представитель экстренных служб отмечал, что сырая нефть попала в акваторию реки Колва после разгерметизации нефтепровода диаметром 273 миллиметра, для сбора нефтепродуктов выставлены две линии боновых заграждений.
https://ria.ru/20210414/neft-1728307004.html
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россия
ненецкий автономный округ
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россия, ненецкий автономный округ, республика коми, лукойл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область, происшествия

СК завел дело после разлива нефтепродуктов в Ненецком округе

10:59 13.05.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в результате разгерметизации нефтепровода в Ненецком автономном округе (НАО), сообщает СУСК РФ по Архангельской области и НАО.
Как информирует ведомство, 11 мая обнаружена разгерметизация напорного нефтепровода Ошского месторождения нефти, в результате которого произошел разлив нефтепродуктов.
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На Ямале из неэксплуатируемого трубопровода разлилась нефть
"В связи с наличием оснований полагать, что имело место нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, следственными органами… возбуждено уголовное дело по (статье)… "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", - говорится в сообщении.
Согласно материалам администрации города Усинск в Коми, разлив нефтепродуктов в НАО привел к загрязнению реки Колва в этой республике.
"Утечка нефти была обнаружена на трубопроводе от МНС Ошского месторождения до ДНС-5 Харьягинского месторождения. Это территория Ненецкого автономного округа близко к границам республики Коми и МОГО "Усинск", - отмечается в этих материалах на официальной странице местной администрации в соцсети "ВКонтакте".
Ранее в среду главное управление МЧС по Коми сообщило об обнаружении радужной пленки в реке Колва в 130 километрах от Усинска. Мэр Усинска Николай Такаев подписал постановление о введении на территории муниципалитета режима ЧС. Пресс-служба "Лукойла" сообщила, что на место утечки нефтесодержащей жидкости из трубопровода в Коми направлен персонал для ее локализации, перекачка по трубопроводу остановлена. Представитель экстренных служб отмечал, что сырая нефть попала в акваторию реки Колва после разгерметизации нефтепровода диаметром 273 миллиметра, для сбора нефтепродуктов выставлены две линии боновых заграждений.
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