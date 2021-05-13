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Новости СУЭК
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В Москве прошла премьера документального фильма СУЭК
В Москве прошла премьера документального фильма СУЭК
Премьера документального фильма "Пробуждение" о реабилитации детей с ограниченными возможностями прошла на площадке московского Центра документального кино - в... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T20:26
2021-05-13T20:26
новости суэк
россия
сибирская угольная энергетическая компания
таштагол
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Премьера документального фильма "Пробуждение" о реабилитации детей с ограниченными возможностями прошла на площадке московского Центра документального кино - в основе сюжета картины программа реабилитации "Лига Мечты", которая реализуется при поддержке Сибирской угольной энергетической компании Андрея Мельниченко.Как сообщает пресс-служба СУЭК, съемки фильма проходили в Таштаголе, Мурманске, Красноярске - городах, где при поддержке СУЭК и Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" реализуется программа уникальных курсов реабилитации для детей с ОВЗ с помощью горнолыжного спорта "Лига мечты". Фильм рассказывает три истории пробуждения, побед над диагнозами, собственными страхами и предрассудками общества. Подобно пробуждению природы в заповедных уголках России, герои фильма выходят из "зимней скованности", обретая веру в свои силы, безграничные способности и светлое будущее.По сообщению пресс-службы, участники премьерного показа, который прошел в формате паблик-ток, дали высокую оценку проекту. Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" уже много лет является партнером АНО "Программа комплексной реабилитации личности "Лига Мечты/Лыжи Мечты". Для развития программы в регионах присутствия СУЭК Фонд приобретает необходимое для реабилитации детей оборудование, оплачивает обучение инструкторов, проезд и проживание участников программы и их родителей, оснащает горнолыжные склоны специальными бэби-лифтами. Только в одной Кемеровской области - Кузбассе за пять лет работы проекта его участниками стали более 400 детей.Фильм "Пробуждение" был удостоен награды Международного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций LIME и является финалистом в номинации "Корпоративная социальная ответственность" престижной всемирной премии Golden Award of Montreux.
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россия, сибирская угольная энергетическая компания, таштагол, мурманск

В Москве прошла премьера документального фильма СУЭК

20:26 13.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Премьера документального фильма "Пробуждение" о реабилитации детей с ограниченными возможностями прошла на площадке московского Центра документального кино - в основе сюжета картины программа реабилитации "Лига Мечты", которая реализуется при поддержке Сибирской угольной энергетической компании Андрея Мельниченко.
Как сообщает пресс-служба СУЭК, съемки фильма проходили в Таштаголе, Мурманске, Красноярске - городах, где при поддержке СУЭК и Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" реализуется программа уникальных курсов реабилитации для детей с ОВЗ с помощью горнолыжного спорта "Лига мечты". Фильм рассказывает три истории пробуждения, побед над диагнозами, собственными страхами и предрассудками общества. Подобно пробуждению природы в заповедных уголках России, герои фильма выходят из "зимней скованности", обретая веру в свои силы, безграничные способности и светлое будущее.
По сообщению пресс-службы, участники премьерного показа, который прошел в формате паблик-ток, дали высокую оценку проекту.
Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" уже много лет является партнером АНО "Программа комплексной реабилитации личности "Лига Мечты/Лыжи Мечты". Для развития программы в регионах присутствия СУЭК Фонд приобретает необходимое для реабилитации детей оборудование, оплачивает обучение инструкторов, проезд и проживание участников программы и их родителей, оснащает горнолыжные склоны специальными бэби-лифтами. Только в одной Кемеровской области - Кузбассе за пять лет работы проекта его участниками стали более 400 детей.
Фильм "Пробуждение" был удостоен награды Международного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций LIME и является финалистом в номинации "Корпоративная социальная ответственность" престижной всемирной премии Golden Award of Montreux.
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