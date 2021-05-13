https://ria.ru/20210513/chetvrka-1732211464.html

Киев предложил срочно провести встречу советников "нормандской четверки"

Киев предложил срочно провести встречу советников "нормандской четверки"

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил советникам лидеров "нормандской четверки" срочно провести переговоры при участии глав МИД. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T20:02

2021-05-13T20:02

2021-05-13T23:54

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КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил советникам лидеров "нормандской четверки" срочно провести переговоры при участии глав МИД.В четверг он провел встречу с послами "Большой семерки", Швеции и Европейского союза, на которой обсуждались вопросы мирного урегулирования в Донбассе."Вчера я направил письмо ко всем своим коллегам по "нормандскому формату" с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел четырех стран", — приводит слова Ермака сайт офиса Владимира Зеленского.На встрече он заявил, что в контактной группе по Донбассу и на переговорах советников лидеров "нормандского формата" — "затяжная стагнация"."Активизировать работу "нормандского формата", что было инициировано Германией и Францией, помогло бы приобщение к его деятельности экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам. Эти советники могли бы нарабатывать различные вопросы, которые сегодня в первую очередь являются частью предложенных "Ключевых кластеров имплементации Минских соглашений", — говорится в сообщении.По мнению Ермака, очередной саммит в "нормандском формате" дал бы "очень серьезный толчок процессу мирного урегулирования"."Поэтому я просил бы рассмотреть возможность совместного обращения G7 к России с призывом поддержать проведение этого саммита", — заключил он.С июня 2014 года существует "нормандский формат" переговоров. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили способы решения конфликта.

https://ria.ru/20210511/guterresh-1731717977.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/donbass-1732117106.html

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