Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/chetvrka-1732211464.html
Киев предложил срочно провести встречу советников "нормандской четверки"
Киев предложил срочно провести встречу советников "нормандской четверки"
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил советникам лидеров "нормандской четверки" срочно провести переговоры при участии глав МИД. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T20:02
2021-05-13T23:54
россия
андрей ермак
g7
швеция
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730538534_0:91:1043:678_1920x0_80_0_0_699da82c6b949b27a6f0820324820445.jpg
КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил советникам лидеров "нормандской четверки" срочно провести переговоры при участии глав МИД.В четверг он провел встречу с послами "Большой семерки", Швеции и Европейского союза, на которой обсуждались вопросы мирного урегулирования в Донбассе."Вчера я направил письмо ко всем своим коллегам по "нормандскому формату" с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел четырех стран", — приводит слова Ермака сайт офиса Владимира Зеленского.На встрече он заявил, что в контактной группе по Донбассу и на переговорах советников лидеров "нормандского формата" — "затяжная стагнация"."Активизировать работу "нормандского формата", что было инициировано Германией и Францией, помогло бы приобщение к его деятельности экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам. Эти советники могли бы нарабатывать различные вопросы, которые сегодня в первую очередь являются частью предложенных "Ключевых кластеров имплементации Минских соглашений", — говорится в сообщении.По мнению Ермака, очередной саммит в "нормандском формате" дал бы "очень серьезный толчок процессу мирного урегулирования"."Поэтому я просил бы рассмотреть возможность совместного обращения G7 к России с призывом поддержать проведение этого саммита", — заключил он.С июня 2014 года существует "нормандский формат" переговоров. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили способы решения конфликта.
https://ria.ru/20210511/guterresh-1731717977.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210513/donbass-1732117106.html
россия
швеция
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730538534_137:135:884:695_1920x0_80_0_0_dc9aa720702c7ae44a997e5b9999f6cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей ермак, g7, швеция, франция, в мире

Киев предложил срочно провести встречу советников "нормандской четверки"

20:02 13.05.2021 (обновлено: 23:54 13.05.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения ЧАЭС
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения ЧАЭС - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил советникам лидеров "нормандской четверки" срочно провести переговоры при участии глав МИД.
В четверг он провел встречу с послами "Большой семерки", Швеции и Европейского союза, на которой обсуждались вопросы мирного урегулирования в Донбассе.
"Вчера я направил письмо ко всем своим коллегам по "нормандскому формату" с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел четырех стран", — приводит слова Ермака сайт офиса Владимира Зеленского.
На встрече он заявил, что в контактной группе по Донбассу и на переговорах советников лидеров "нормандского формата" — "затяжная стагнация".
Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 09:17
Генсек ООН заявил о поддержке нормандского формата по ситуации на Украине
"Активизировать работу "нормандского формата", что было инициировано Германией и Францией, помогло бы приобщение к его деятельности экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам. Эти советники могли бы нарабатывать различные вопросы, которые сегодня в первую очередь являются частью предложенных "Ключевых кластеров имплементации Минских соглашений", — говорится в сообщении.
По мнению Ермака, очередной саммит в "нормандском формате" дал бы "очень серьезный толчок процессу мирного урегулирования".
"Поэтому я просил бы рассмотреть возможность совместного обращения G7 к России с призывом поддержать проведение этого саммита", — заключил он.
С июня 2014 года существует "нормандский формат" переговоров. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили способы решения конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13:03В мире
В Кремле дали ответ по поводу "планов" присоединить Донбасс к России
 
РоссияАндрей ЕрмакG7ШвецияФранцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:52СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
02:37Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть поездки в Израиль и Газу
02:13Источник: Израиль в данный момент не ведет наземное вторжение в Газу
02:12Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
02:11Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание
02:10Армия Израиля не комментирует данные о начале наземной операции в Газе
02:01Военное крыло ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
01:45Жителям поселений у сектора Газа предписали не покидать бомбоубежищ
01:29Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
01:11К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
01:11Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд
01:08Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье
01:07AI заявила о расизме при спасательной операции в отеле в Мозамбике
00:58Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
00:52Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном
00:42Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 109
00:39Прокуратура может оспорить домашний арест Медведчука
00:38Нетаньяху: операция в Газе будет продолжаться сколько потребуется
00:34Пожилая израильтянка погибла после падения по дороге в бомбоубежище
00:29Жители сектора Газа у границы с Израилем покидают дома
Лента новостейМолния