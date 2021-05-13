https://ria.ru/20210513/biznes-1732125989.html

ВТБ Капитал Инвестиции стали крупнейшим бизнесом по управлению ОПИФ

ВТБ Капитал Инвестиции стали крупнейшим бизнесом по управлению ОПИФ

Стоимость чистых активов в открытых паевых инвестиционных фондах под управлением ВТБ Капитал Инвестиции к началу мая достигла 173,3 миллиарда рублей, что... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T13:42

2021-05-13T13:42

2021-05-13T13:42

втб

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152838/90/1528389063_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4f052325e30e1d8443bbccc618613773.jpg

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Стоимость чистых активов в открытых паевых инвестиционных фондах под управлением ВТБ Капитал Инвестиции к началу мая достигла 173,3 миллиарда рублей, что сделало компанию, по данным Investfunds, крупнейшим бизнесом в России по управлению ОПИФ, сообщает ВТБ.Всего под управление ВТБ Капитал Инвестиции находятся 22 ОПИФ. Общий годовой объем притока в ОПИФ под управлением ВТБ Капитал Инвестиции по данным на 30 апреля составил 45,1 миллиарда рублей.По словам главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, именно ПИФы сейчас становятся очень важным для рынка направлением в связи с большим притоком начинающих инвесторов на него, а такие продукты, как и доверительное управление и услуги инвестиционного консультирования, включая робота-советника, снижают для новичков на рынке риски принятия неправильного решения и позволяют сформировать диверсифицированный портфель без значительных временных затрат.

https://ria.ru/20210326/strategiya-1603007920.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, новости компаний - экономика