Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/biznes-1732125989.html
ВТБ Капитал Инвестиции стали крупнейшим бизнесом по управлению ОПИФ
ВТБ Капитал Инвестиции стали крупнейшим бизнесом по управлению ОПИФ
Стоимость чистых активов в открытых паевых инвестиционных фондах под управлением ВТБ Капитал Инвестиции к началу мая достигла 173,3 миллиарда рублей, что... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T13:42
2021-05-13T13:42
втб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152838/90/1528389063_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4f052325e30e1d8443bbccc618613773.jpg
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Стоимость чистых активов в открытых паевых инвестиционных фондах под управлением ВТБ Капитал Инвестиции к началу мая достигла 173,3 миллиарда рублей, что сделало компанию, по данным Investfunds, крупнейшим бизнесом в России по управлению ОПИФ, сообщает ВТБ.Всего под управление ВТБ Капитал Инвестиции находятся 22 ОПИФ. Общий годовой объем притока в ОПИФ под управлением ВТБ Капитал Инвестиции по данным на 30 апреля составил 45,1 миллиарда рублей.По словам главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, именно ПИФы сейчас становятся очень важным для рынка направлением в связи с большим притоком начинающих инвесторов на него, а такие продукты, как и доверительное управление и услуги инвестиционного консультирования, включая робота-советника, снижают для новичков на рынке риски принятия неправильного решения и позволяют сформировать диверсифицированный портфель без значительных временных затрат.
https://ria.ru/20210326/strategiya-1603007920.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152838/90/1528389063_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_673c8c9ae8cefd3e8b6d3a5fc55f725a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, новости компаний - экономика

ВТБ Капитал Инвестиции стали крупнейшим бизнесом по управлению ОПИФ

13:42 13.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтенд банка ВТБ на площадке Восточного экономического форума
Стенд банка ВТБ на площадке Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Стоимость чистых активов в открытых паевых инвестиционных фондах под управлением ВТБ Капитал Инвестиции к началу мая достигла 173,3 миллиарда рублей, что сделало компанию, по данным Investfunds, крупнейшим бизнесом в России по управлению ОПИФ, сообщает ВТБ.
Всего под управление ВТБ Капитал Инвестиции находятся 22 ОПИФ. Общий годовой объем притока в ОПИФ под управлением ВТБ Капитал Инвестиции по данным на 30 апреля составил 45,1 миллиарда рублей.
"Абсолютное лидерство по стоимости чистых активов среди всех ОПИФ на рынке в апреле сохранил за собой "ВТБ — Фонд Казначейский" – 75,8 миллиарда рублей. По объему привлечения этот фонд также занял первое место. За год по состоянию на 30 апреля общий приток в "ВТБ — Фонд Казначейский" достиг 25,5 миллиардов рублей.
По словам главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, именно ПИФы сейчас становятся очень важным для рынка направлением в связи с большим притоком начинающих инвесторов на него, а такие продукты, как и доверительное управление и услуги инвестиционного консультирования, включая робота-советника, снижают для новичков на рынке риски принятия неправильного решения и позволяют сформировать диверсифицированный портфель без значительных временных затрат.
"Мы видим стремительный рост интереса населения к инвестициям и приход на рынок большого числа новых клиентов. Мы активно развиваем свою продуктовую линейку: в ней каждый сможет найти подходящие именно ему инструменты. Начинающему инвестору сначала нужно получить положительный опыт от инвестирования, а потом он будет предъявлять спрос на более сложные финансовые инструменты. Мы стремимся дать ему такой опыт", - приводится в сообщении комментарий Потапова.
Лужнецкая набережная в Москве. На дальнем плане: здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 16:32
МГУ и банк ВТБ утвердили стратегию развития фонда "Институт "Вега"
 
ВТБНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:52СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
02:37Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть поездки в Израиль и Газу
02:13Источник: Израиль в данный момент не ведет наземное вторжение в Газу
02:12Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
02:11Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание
02:10Армия Израиля не комментирует данные о начале наземной операции в Газе
02:01Военное крыло ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
01:45Жителям поселений у сектора Газа предписали не покидать бомбоубежищ
01:29Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
01:11К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
01:11Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд
01:08Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье
01:07AI заявила о расизме при спасательной операции в отеле в Мозамбике
00:58Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
00:52Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном
00:42Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 109
00:39Прокуратура может оспорить домашний арест Медведчука
00:38Нетаньяху: операция в Газе будет продолжаться сколько потребуется
00:34Пожилая израильтянка погибла после падения по дороге в бомбоубежище
00:29Жители сектора Газа у границы с Израилем покидают дома
Лента новостейМолния