ВТБ Капитал Инвестиции стали крупнейшим бизнесом по управлению ОПИФ
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтенд банка ВТБ на площадке Восточного экономического форума
Всего под управление ВТБ Капитал Инвестиции находятся 22 ОПИФ. Общий годовой объем притока в ОПИФ под управлением ВТБ Капитал Инвестиции по данным на 30 апреля составил 45,1 миллиарда рублей.
"Абсолютное лидерство по стоимости чистых активов среди всех ОПИФ на рынке в апреле сохранил за собой "ВТБ — Фонд Казначейский" – 75,8 миллиарда рублей. По объему привлечения этот фонд также занял первое место. За год по состоянию на 30 апреля общий приток в "ВТБ — Фонд Казначейский" достиг 25,5 миллиардов рублей.
По словам главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, именно ПИФы сейчас становятся очень важным для рынка направлением в связи с большим притоком начинающих инвесторов на него, а такие продукты, как и доверительное управление и услуги инвестиционного консультирования, включая робота-советника, снижают для новичков на рынке риски принятия неправильного решения и позволяют сформировать диверсифицированный портфель без значительных временных затрат.
"Мы видим стремительный рост интереса населения к инвестициям и приход на рынок большого числа новых клиентов. Мы активно развиваем свою продуктовую линейку: в ней каждый сможет найти подходящие именно ему инструменты. Начинающему инвестору сначала нужно получить положительный опыт от инвестирования, а потом он будет предъявлять спрос на более сложные финансовые инструменты. Мы стремимся дать ему такой опыт", - приводится в сообщении комментарий Потапова.