https://ria.ru/20210513/bezopasnost-1732157352.html
Кравцов заявил о подготовке единых требований по безопасности школ
Кравцов заявил о подготовке единых требований по безопасности школ
Единые требования по безопасности школ будут подготовлены в самое ближайшее время, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T15:38
2021-05-13T15:38
2021-05-13T15:42
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
владимир путин
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Единые требования по безопасности школ будут подготовлены в самое ближайшее время, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Кравцов, выступая в четверг на совещании президента РФ Владимир Путина с членами правительства, выразил от имени министерства просвещения и от всех учителей России "самые глубокие соболезнования семьям погибших", а также выразил надежду на выздоровление всех пострадавших после стрельбы в школе."Министерством совместно с коллегами Республики Татарстан организована вся необходимая помощь и учителям, учащимся, родителям. На месте у нас продолжают работать специалисты, психологи, педагоги. Также в регионах идет проверка безопасности всех школ, и совместно с соответствующими структурами будут подготовлены, о чем вы, Владимир Владимирович, сказали, единые требования по безопасности всех образовательных учреждений - это будет сделано в самое ближайшее время", - сказал Кравцов.В результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
https://ria.ru/20210513/kazan-1732144586.html
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россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, владимир путин, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов