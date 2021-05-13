https://ria.ru/20210513/bezopasnost-1732157352.html

Кравцов заявил о подготовке единых требований по безопасности школ

Кравцов заявил о подготовке единых требований по безопасности школ

Единые требования по безопасности школ будут подготовлены в самое ближайшее время, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T15:38

2021-05-13T15:38

2021-05-13T15:42

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

владимир путин

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Единые требования по безопасности школ будут подготовлены в самое ближайшее время, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Кравцов, выступая в четверг на совещании президента РФ Владимир Путина с членами правительства, выразил от имени министерства просвещения и от всех учителей России "самые глубокие соболезнования семьям погибших", а также выразил надежду на выздоровление всех пострадавших после стрельбы в школе."Министерством совместно с коллегами Республики Татарстан организована вся необходимая помощь и учителям, учащимся, родителям. На месте у нас продолжают работать специалисты, психологи, педагоги. Также в регионах идет проверка безопасности всех школ, и совместно с соответствующими структурами будут подготовлены, о чем вы, Владимир Владимирович, сказали, единые требования по безопасности всех образовательных учреждений - это будет сделано в самое ближайшее время", - сказал Кравцов.В результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210513/kazan-1732144586.html

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, владимир путин, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов