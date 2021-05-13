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https://ria.ru/20210513/bayden-1732120567.html
Эксперт оценил письмо отставных американских генералов о здоровье Байдена
Эксперт оценил письмо отставных американских генералов о здоровье Байдена
Письмо отставных генералов США о здоровье президента страны Джо Байдена показывает глубину раскола американского общества, заявил РИА Новости декан факультета... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T13:16
2021-05-13T13:16
министерство обороны сша
дуайт эйзенхауэр
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Письмо отставных генералов США о здоровье президента страны Джо Байдена показывает глубину раскола американского общества, заявил РИА Новости декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.Более 120 отставных американских генералов поставили под сомнение психическое и физическое состояние Байдена и подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах в стране, говорится в их открытом письме. Действующие американские военные и эксперты подвергли письмо критике."Это отражает общий настрой, который в США говорит о том, что общество было и остается глубоко расколотым. Байден ничего не сумел сделать, он не сумел объединить и даже не наметил общей программы для того, чтобы консолидировать американское общество", - сказал Сидоров.Эксперт назвал появление такого письма "не очень хорошим симптомом" для нынешней вашингтонской администрации. "Особенно если учитывать, что в принципе такое общее настроение в стране может привести к потере конгресса в 2022 году, что демократы допустить совершенно точно не должны. Вряд ли они оставят это без внимания", - отметил он.В частности, эксперт подчеркнул тот факт, что действующие адмиралы и генералы Пентагона осудили своих отставных коллег. "Это говорит уже о том, что администрация в известной степени надавила на Пентагон, на действующий высший командный состав армии и флота", - добавил он.Сидоров напомнил, что среди офицерского состава в США сильны настроения в пользу республиканцев, и предположил, что письмо может повлечь за собой изменения в составе армии. "Это говорит о том, что для демократов нужно будет сейчас каким-либо образом изменять нынешний офицерский состав. Байден уже отменил приказ (экс-президента США Дональда) Трампа, запрещавший служить трансгендерам. Весьма возможно, что они будут пересматривать программу Вест-Пойнта и других военных учебных заведений, вести активную работу среди офицерского состава", - заявил эксперт.С политической точки зрения, по мнению Сидорова, крупных политических последствий данное письмо иметь не будет. "Больших последствий, чтобы это было сильное движение, как у французов, в США не будет.... Такого масштаба генерала, который бы мог превратиться в политического деятеля, типа Дугласа Макартура или Дуайта Эйзенхауэра, в США просто нет", - отметил он.
https://ria.ru/20210513/bayden-1732086412.html
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министерство обороны сша, дуайт эйзенхауэр, джо байден, сша, в мире

Эксперт оценил письмо отставных американских генералов о здоровье Байдена

13:16 13.05.2021
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Письмо отставных генералов США о здоровье президента страны Джо Байдена показывает глубину раскола американского общества, заявил РИА Новости декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.
Более 120 отставных американских генералов поставили под сомнение психическое и физическое состояние Байдена и подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах в стране, говорится в их открытом письме. Действующие американские военные и эксперты подвергли письмо критике.
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"Это отражает общий настрой, который в США говорит о том, что общество было и остается глубоко расколотым. Байден ничего не сумел сделать, он не сумел объединить и даже не наметил общей программы для того, чтобы консолидировать американское общество", - сказал Сидоров.
Эксперт назвал появление такого письма "не очень хорошим симптомом" для нынешней вашингтонской администрации. "Особенно если учитывать, что в принципе такое общее настроение в стране может привести к потере конгресса в 2022 году, что демократы допустить совершенно точно не должны. Вряд ли они оставят это без внимания", - отметил он.
В частности, эксперт подчеркнул тот факт, что действующие адмиралы и генералы Пентагона осудили своих отставных коллег. "Это говорит уже о том, что администрация в известной степени надавила на Пентагон, на действующий высший командный состав армии и флота", - добавил он.
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Сидоров напомнил, что среди офицерского состава в США сильны настроения в пользу республиканцев, и предположил, что письмо может повлечь за собой изменения в составе армии. "Это говорит о том, что для демократов нужно будет сейчас каким-либо образом изменять нынешний офицерский состав. Байден уже отменил приказ (экс-президента США Дональда) Трампа, запрещавший служить трансгендерам. Весьма возможно, что они будут пересматривать программу Вест-Пойнта и других военных учебных заведений, вести активную работу среди офицерского состава", - заявил эксперт.
С политической точки зрения, по мнению Сидорова, крупных политических последствий данное письмо иметь не будет. "Больших последствий, чтобы это было сильное движение, как у французов, в США не будет.... Такого масштаба генерала, который бы мог превратиться в политического деятеля, типа Дугласа Макартура или Дуайта Эйзенхауэра, в США просто нет", - отметил он.
 
Министерство обороны СШАДуайт ЭйзенхауэрДжо БайденСШАВ мире
 
 
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