https://ria.ru/20210513/bayden-1732120567.html

Эксперт оценил письмо отставных американских генералов о здоровье Байдена

Эксперт оценил письмо отставных американских генералов о здоровье Байдена

Письмо отставных генералов США о здоровье президента страны Джо Байдена показывает глубину раскола американского общества, заявил РИА Новости декан факультета... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T13:16

2021-05-13T13:16

2021-05-13T13:16

министерство обороны сша

дуайт эйзенхауэр

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Письмо отставных генералов США о здоровье президента страны Джо Байдена показывает глубину раскола американского общества, заявил РИА Новости декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.Более 120 отставных американских генералов поставили под сомнение психическое и физическое состояние Байдена и подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах в стране, говорится в их открытом письме. Действующие американские военные и эксперты подвергли письмо критике."Это отражает общий настрой, который в США говорит о том, что общество было и остается глубоко расколотым. Байден ничего не сумел сделать, он не сумел объединить и даже не наметил общей программы для того, чтобы консолидировать американское общество", - сказал Сидоров.Эксперт назвал появление такого письма "не очень хорошим симптомом" для нынешней вашингтонской администрации. "Особенно если учитывать, что в принципе такое общее настроение в стране может привести к потере конгресса в 2022 году, что демократы допустить совершенно точно не должны. Вряд ли они оставят это без внимания", - отметил он.В частности, эксперт подчеркнул тот факт, что действующие адмиралы и генералы Пентагона осудили своих отставных коллег. "Это говорит уже о том, что администрация в известной степени надавила на Пентагон, на действующий высший командный состав армии и флота", - добавил он.Сидоров напомнил, что среди офицерского состава в США сильны настроения в пользу республиканцев, и предположил, что письмо может повлечь за собой изменения в составе армии. "Это говорит о том, что для демократов нужно будет сейчас каким-либо образом изменять нынешний офицерский состав. Байден уже отменил приказ (экс-президента США Дональда) Трампа, запрещавший служить трансгендерам. Весьма возможно, что они будут пересматривать программу Вест-Пойнта и других военных учебных заведений, вести активную работу среди офицерского состава", - заявил эксперт.С политической точки зрения, по мнению Сидорова, крупных политических последствий данное письмо иметь не будет. "Больших последствий, чтобы это было сильное движение, как у французов, в США не будет.... Такого масштаба генерала, который бы мог превратиться в политического деятеля, типа Дугласа Макартура или Дуайта Эйзенхауэра, в США просто нет", - отметил он.

https://ria.ru/20210513/bayden-1732086412.html

https://ria.ru/20210430/bayden-1730630009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны сша, дуайт эйзенхауэр, джо байден, сша, в мире