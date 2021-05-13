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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210513/auktsion-1732024739.html
Картину Жана-Мишеля Баскии продали за рекордную сумму
Картину Жана-Мишеля Баскии продали за рекордную сумму
Картину американского художника неоэкспрессиониста Жана-Мишеля Баския "In this case" ("В этом случае") на торгах Christie’s продали более чем за 93 миллиона... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T02:37
2021-05-13T02:37
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Картину американского художника неоэкспрессиониста Жана-Мишеля Баския "In this case" ("В этом случае") на торгах Christie’s продали более чем за 93 миллиона долларов. Информация о сделке размещена на сайте аукционного дома. Торги начались с 40 миллионов долларов, за несколько секунд стоимость достигла 50 миллионов. Борьба за работу Баскии шла среди шести международных диллеров около десяти минут. Финальная ставка составила 81 миллион долларов, с учетом всех выплат новый владелец произведения заплатит около 93,105 миллиона долларов.Картина была создана в 1983 году. Она стала последней в серии, изображающей черепа. Размер полотна — 197,8 на 187,3 сантиметров. "In this case" почти смогла установить новый ценовой рекорд для произведений Баскии. Дороже его работу из той же серии продали в 2017 году на аукционе Sotheby's, тогда картина "Без названия" ушла с молотка за 110,5 миллионов долларов. Также на вечерних торгах аукциона Christie’s была продана более чем за два миллиона долларов картина Бэнкси "Laugh now but one day we'll be in charge" ("Смейся сейчас, но однажды править будем мы"). Финальная стоимость произведения — 1,7 миллиона долларов, если учитывать все дополнительные выплаты, то его покупатель в итоге отдаст 2,07 миллиона долларов.На картине изображены три обезьяны с табличками, на которых написано "Смейся сейчас, но однажды править будем мы". Бэнкси написал ее в 2002 году на листе картона размером 76 на 102 сантиметра.
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новости культуры, бэнкси, sotheby's

Картину Жана-Мишеля Баскии продали за рекордную сумму

02:37 13.05.2021
 
© Christie's 2021Картина Жана-Мишеля Баския "In this Case"
Картина Жана-Мишеля Баския In this Case - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Christie's 2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Картину американского художника неоэкспрессиониста Жана-Мишеля Баския "In this case" ("В этом случае") на торгах Christie’s продали более чем за 93 миллиона долларов. Информация о сделке размещена на сайте аукционного дома.
Торги начались с 40 миллионов долларов, за несколько секунд стоимость достигла 50 миллионов. Борьба за работу Баскии шла среди шести международных диллеров около десяти минут. Финальная ставка составила 81 миллион долларов, с учетом всех выплат новый владелец произведения заплатит около 93,105 миллиона долларов.
Картина была создана в 1983 году. Она стала последней в серии, изображающей черепа. Размер полотна — 197,8 на 187,3 сантиметров. "In this case" почти смогла установить новый ценовой рекорд для произведений Баскии. Дороже его работу из той же серии продали в 2017 году на аукционе Sotheby's, тогда картина "Без названия" ушла с молотка за 110,5 миллионов долларов.
Также на вечерних торгах аукциона Christie’s была продана более чем за два миллиона долларов картина Бэнкси "Laugh now but one day we'll be in charge" ("Смейся сейчас, но однажды править будем мы").
© Christie's 2021Картина Бэнкси "Laugh Now But One Day We'll Be In Charge"
Картина Бэнкси Laugh Now But One Day We'll Be In Charge - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Christie's 2021
Картина Бэнкси "Laugh Now But One Day We'll Be In Charge"
Финальная стоимость произведения — 1,7 миллиона долларов, если учитывать все дополнительные выплаты, то его покупатель в итоге отдаст 2,07 миллиона долларов.
На картине изображены три обезьяны с табличками, на которых написано "Смейся сейчас, но однажды править будем мы". Бэнкси написал ее в 2002 году на листе картона размером 76 на 102 сантиметра.
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