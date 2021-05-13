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Онлайн-конференция к Международному дню Аль-Кудса
Онлайн-конференция к Международному дню Аль-Кудса
17 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная к Международному дню Аль-Кудса.
2021-05-13T12:46
2021-05-13T12:46
анонсы
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Задать вопросУчастники:- Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем ДЖАЛАЛИ;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдель Хафиз НОФАЛЬ;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Ирак в Российской Федерации Абдурахман ХУСЕЙНИ;- первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, имам-мухтасиб Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дамир МУХЕТДИНОВ;- президент Русского центра "Иерусалим" Сергей БАБУРИН.Аль-Кудс - название Иерусалима на арабском языке. День солидарности с борьбой палестинского народа за независимость учрежден по инициативе лидера иранской революции, основателя Исламской Республики Иран аятоллы Хомейни в 1979 году. Отмечается по лунному календарю в последнюю пятницу Рамадана.В ходе мероприятия будет обсуждена ситуация в Иерусалиме и вокруг него, рассмотрены усилия международного сообщества, направленные на прекращение вооруженной конфронтации и поиск мирного пути урегулирования палестино-израильского конфликта на базе резолюций ООН и норм международного права.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция к Международному дню Аль-Кудса

12:46 13.05.2021
 
Читать ria.ru в
17 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная к Международному дню Аль-Кудса.
Задать вопрос

Участники:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем ДЖАЛАЛИ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдель Хафиз НОФАЛЬ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Ирак в Российской Федерации Абдурахман ХУСЕЙНИ;
- первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, имам-мухтасиб Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дамир МУХЕТДИНОВ;
- президент Русского центра "Иерусалим" Сергей БАБУРИН.

Аль-Кудс - название Иерусалима на арабском языке. День солидарности с борьбой палестинского народа за независимость учрежден по инициативе лидера иранской революции, основателя Исламской Республики Иран аятоллы Хомейни в 1979 году. Отмечается по лунному календарю в последнюю пятницу Рамадана.
В ходе мероприятия будет обсуждена ситуация в Иерусалиме и вокруг него, рассмотрены усилия международного сообщества, направленные на прекращение вооруженной конфронтации и поиск мирного пути урегулирования палестино-израильского конфликта на базе резолюций ООН и норм международного права.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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