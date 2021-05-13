https://ria.ru/20210513/al-kudsa-1732111959.html

Онлайн-конференция к Международному дню Аль-Кудса

Онлайн-конференция к Международному дню Аль-Кудса

17 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная к Международному дню Аль-Кудса.

2021-05-13T12:46

2021-05-13T12:46

2021-05-13T12:46

анонсы

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Задать вопросУчастники:- Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем ДЖАЛАЛИ;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдель Хафиз НОФАЛЬ;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Ирак в Российской Федерации Абдурахман ХУСЕЙНИ;- первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, имам-мухтасиб Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дамир МУХЕТДИНОВ;- президент Русского центра "Иерусалим" Сергей БАБУРИН.Аль-Кудс - название Иерусалима на арабском языке. День солидарности с борьбой палестинского народа за независимость учрежден по инициативе лидера иранской революции, основателя Исламской Республики Иран аятоллы Хомейни в 1979 году. Отмечается по лунному календарю в последнюю пятницу Рамадана.В ходе мероприятия будет обсуждена ситуация в Иерусалиме и вокруг него, рассмотрены усилия международного сообщества, направленные на прекращение вооруженной конфронтации и поиск мирного пути урегулирования палестино-израильского конфликта на базе резолюций ООН и норм международного права.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы