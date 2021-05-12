https://ria.ru/20210512/zakonoproekt-1732049166.html

Минцифры доработает проект постановления о борьбе с "серыми" sim-картами

Минцифры доработает проект постановления о борьбе с "серыми" sim-картами

Минцифры России доработает проект постановления правительства РФ, согласно которому операторы связи должны предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T23:38

2021-05-12T23:38

2021-05-12T23:38

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минцифры России доработает проект постановления правительства РФ, согласно которому операторы связи должны предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах. Министерство исключит пункты, предусматривающие предоставление излишних сведений, сообщили журналистам в пресс-службе Минцифры.В марте на портале проектов нормативных актов был опубликован проект постановления правительства, предусматривающий обязанность операторов связи передавать Роскомнадзору данные об абонентах, в частности личные сведения и информацию о звонках, включая кто кому звонил или отправлял сообщения. Представители МТС и "Мегафона" тогда прокомментировали РИА Новости, что находятся в диалоге с регулятором и рассчитывают согласовать позицию в интересах всех сторон, учитывая, что перечень запрашиваемой информации избыточный, и часть ее относится к тайне связи."Проект постановления будет доработан во взаимодействии с Минэкономразвития и другими ФОИВ. Пункты, предусматривающие предоставление операторами излишних сведений Роскомнадзору, будут из него исключены", - прокомментировали в пресс-службе.В министерстве напомнили, что нормы закона направлены на наведение порядка на рынке "серых" sim-карт и снижение количества случаев мошенничеств. "Однако запрашиваемые Роскомнадзором сведения не должны нарушать права россиян на сохранение тайны связи, переписки, телефонных переговоров", - резюмировали в Минцифры.

https://ria.ru/20210319/roskomnadzor-1602074923.html

https://ria.ru/20210317/operatory-1601734682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии