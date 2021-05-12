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Минцифры доработает проект постановления о борьбе с "серыми" sim-картами
Минцифры доработает проект постановления о борьбе с "серыми" sim-картами
Минцифры России доработает проект постановления правительства РФ, согласно которому операторы связи должны предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T23:38
2021-05-12T23:38
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минцифры России доработает проект постановления правительства РФ, согласно которому операторы связи должны предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах. Министерство исключит пункты, предусматривающие предоставление излишних сведений, сообщили журналистам в пресс-службе Минцифры.В марте на портале проектов нормативных актов был опубликован проект постановления правительства, предусматривающий обязанность операторов связи передавать Роскомнадзору данные об абонентах, в частности личные сведения и информацию о звонках, включая кто кому звонил или отправлял сообщения. Представители МТС и "Мегафона" тогда прокомментировали РИА Новости, что находятся в диалоге с регулятором и рассчитывают согласовать позицию в интересах всех сторон, учитывая, что перечень запрашиваемой информации избыточный, и часть ее относится к тайне связи."Проект постановления будет доработан во взаимодействии с Минэкономразвития и другими ФОИВ. Пункты, предусматривающие предоставление операторами излишних сведений Роскомнадзору, будут из него исключены", - прокомментировали в пресс-службе.В министерстве напомнили, что нормы закона направлены на наведение порядка на рынке "серых" sim-карт и снижение количества случаев мошенничеств. "Однако запрашиваемые Роскомнадзором сведения не должны нарушать права россиян на сохранение тайны связи, переписки, телефонных переговоров", - резюмировали в Минцифры.
https://ria.ru/20210319/roskomnadzor-1602074923.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии

Минцифры доработает проект постановления о борьбе с "серыми" sim-картами

23:38 12.05.2021
 
© Fotolia / Andrey PopovСим-карты для мобильного телефона
Сим-карты для мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Fotolia / Andrey Popov
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минцифры России доработает проект постановления правительства РФ, согласно которому операторы связи должны предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах. Министерство исключит пункты, предусматривающие предоставление излишних сведений, сообщили журналистам в пресс-службе Минцифры.
В марте на портале проектов нормативных актов был опубликован проект постановления правительства, предусматривающий обязанность операторов связи передавать Роскомнадзору данные об абонентах, в частности личные сведения и информацию о звонках, включая кто кому звонил или отправлял сообщения. Представители МТС и "Мегафона" тогда прокомментировали РИА Новости, что находятся в диалоге с регулятором и рассчитывают согласовать позицию в интересах всех сторон, учитывая, что перечень запрашиваемой информации избыточный, и часть ее относится к тайне связи.
Разговор по мобильному телефону - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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Роскомнадзор объяснил необходимость передачи данных абонентов
"Проект постановления будет доработан во взаимодействии с Минэкономразвития и другими ФОИВ. Пункты, предусматривающие предоставление операторами излишних сведений Роскомнадзору, будут из него исключены", - прокомментировали в пресс-службе.
В министерстве напомнили, что нормы закона направлены на наведение порядка на рынке "серых" sim-карт и снижение количества случаев мошенничеств. "Однако запрашиваемые Роскомнадзором сведения не должны нарушать права россиян на сохранение тайны связи, переписки, телефонных переговоров", - резюмировали в Минцифры.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Технологии
 
 
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