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Жительница Ямала получила более трех лет колонии за истязание детей
Жительница Ямала получила более трех лет колонии за истязание детей
Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа, которая несколько лет истязала четырех приемных детей, подвергая их физическому и психическому насилию, получила... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:29
2021-05-12T10:29
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тазовский район
происшествия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа, которая несколько лет истязала четырех приемных детей, подвергая их физическому и психическому насилию, получила более трех лет колонии, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что в селе Газ-Сале Тазовского района 43-летняя женщина на протяжении нескольких лет подвергала физическому и психическому насилию четверых несовершеннолетних детей, находящихся под ее опекой. Двое детей 2010 года рождения, остальные - 2013 и 2014 годов рождения."Женщина обращалась с опекаемыми детьми грубо, систематически оскорбляла их и причиняла побои. Под опекой осужденной дети были лишены нормальных условий для отдыха и развития... Приговором суда виновной назначено наказание в виде трех лет одного месяца лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что детей изъяли из-под опеки и устроили в спецучреждение для содержания, ухода, воспитания и обучения детей, оставшихся без попечения родителей.Кроме того, установив обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, следователем внесено представление о принятии мер по их устранению в администрацию Тазовского района."По результатам рассмотрения данного представления к дисциплинарной ответственности за выявленные нарушения требований законодательства в сфере соблюдения прав детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, к дисциплинарной ответственности привлечены 16 должностных лиц", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210429/arest-1730536522.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), тазовский район, происшествия

Жительница Ямала получила более трех лет колонии за истязание детей

10:29 12.05.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа, которая несколько лет истязала четырех приемных детей, подвергая их физическому и психическому насилию, получила более трех лет колонии, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что в селе Газ-Сале Тазовского района 43-летняя женщина на протяжении нескольких лет подвергала физическому и психическому насилию четверых несовершеннолетних детей, находящихся под ее опекой. Двое детей 2010 года рождения, остальные - 2013 и 2014 годов рождения.
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"Женщина обращалась с опекаемыми детьми грубо, систематически оскорбляла их и причиняла побои. Под опекой осужденной дети были лишены нормальных условий для отдыха и развития... Приговором суда виновной назначено наказание в виде трех лет одного месяца лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что детей изъяли из-под опеки и устроили в спецучреждение для содержания, ухода, воспитания и обучения детей, оставшихся без попечения родителей.
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Кроме того, установив обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, следователем внесено представление о принятии мер по их устранению в администрацию Тазовского района.
"По результатам рассмотрения данного представления к дисциплинарной ответственности за выявленные нарушения требований законодательства в сфере соблюдения прав детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, к дисциплинарной ответственности привлечены 16 должностных лиц", - говорится в сообщении.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Тазовский районПроисшествия
 
 
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