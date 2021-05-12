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США согласились исключить Xiaomi из черного списка
США согласились исключить Xiaomi из черного списка
Власти США согласились аннулировать решение о внесении китайской телекоммуникационной компании Xiaomi в черный список, пишет агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:11
2021-05-12T14:11
xiaomi inc
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Власти США согласились аннулировать решение о внесении китайской телекоммуникационной компании Xiaomi в черный список, пишет агентство Блумберг со ссылкой на судебные документы.Администрация США в январе текущего года включила девять китайских компаний, в том числе производителя смартфонов Xiaomi, в список запрещенных для американских инвесторов из-за определения как "связанной с военными". После этого в марте федеральный суд в США временно отменил запрет администрации на инвестиции в Xiaomi. "Теперь министерство обороны США согласилось с тем, что окончательный приказ об отмене определения будет уместным", - пишет агентство со ссылкой на заявления, поданные в суды США.Отмечается, что стороны согласовали дальнейшие действия для разрешения судебного процесса и представят отдельное совместное предложение до 20 мая.Акции Xiaomi подскочили в цене на 6,7% на торгах в Гонконге в среду.Xiaomi - китайская компания, основанная в 2010 году, занимается производством смартфонов, планшетов, а также "умных" товаров для дома. Ее IPO в июле 2018 года на бирже Гонконга стало крупнейшим в технологической отрасли после проведенного в 2014 году первичного размещения акций китайского интернет-гиганта Alibaba.
https://radiosputnik.ria.ru/20210506/smartfon-1731299819.html
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xiaomi inc, министерство обороны сша, сша, в мире

США согласились исключить Xiaomi из черного списка

14:11 12.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовXiaomi Redmi Note 9T
Xiaomi Redmi Note 9T - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Власти США согласились аннулировать решение о внесении китайской телекоммуникационной компании Xiaomi в черный список, пишет агентство Блумберг со ссылкой на судебные документы.
Администрация США в январе текущего года включила девять китайских компаний, в том числе производителя смартфонов Xiaomi, в список запрещенных для американских инвесторов из-за определения как "связанной с военными". После этого в марте федеральный суд в США временно отменил запрет администрации на инвестиции в Xiaomi. "Теперь министерство обороны США согласилось с тем, что окончательный приказ об отмене определения будет уместным", - пишет агентство со ссылкой на заявления, поданные в суды США.
Отмечается, что стороны согласовали дальнейшие действия для разрешения судебного процесса и представят отдельное совместное предложение до 20 мая.
Акции Xiaomi подскочили в цене на 6,7% на торгах в Гонконге в среду.
Xiaomi Redmi Note 10 Pro - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
6 мая, 14:21Сказано в эфире
"Необычный взлет". C чем связан успех смартфонов Xiaomi в России?
Xiaomi - китайская компания, основанная в 2010 году, занимается производством смартфонов, планшетов, а также "умных" товаров для дома. Ее IPO в июле 2018 года на бирже Гонконга стало крупнейшим в технологической отрасли после проведенного в 2014 году первичного размещения акций китайского интернет-гиганта Alibaba.
 
Xiaomi IncМинистерство обороны СШАСШАВ мире
 
 
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