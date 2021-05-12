Круглый стол ЭИСИ об избирательных инновациях в РФ
13 мая в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Выборы для людей: новое качество избирательной системы РФ".
Задать вопрос
Участники:
- генеральный секретарь Партии прямой демократии Олег АРТАМОНОВ;
- директор Московского бюро по правам человека, член Совета при Президенте РФ по правам человека Александр БРОД;
- член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Антон ЛОПАТИН;
- федеральный координатор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Алексей ПЕСКОВ.
Модератор - директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН.
Система выборов в России регулярно совершенствуется: каждый избирательный цикл проводится по новым правилам. Центризбирком проводит большую работу по изменению избирательных практик, чтобы сделать выборы удобнее и привлекательнее для граждан.
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, число комплексов обработки избирательных бюллетеней уже увеличено в 2,5 раза и будет расти - партии и граждане им доверяют.
В нескольких регионах реализуется пилотный проект по электронному сбору подписей через единый портал госуслуг. Есть вероятность, что и на федеральном уровне появится такая возможность.
Как изменилась философия выборов в связи с инновациями? Какие системы защиты применяются на российских выборах для защиты от фальсификаций?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- генеральный секретарь Партии прямой демократии Олег АРТАМОНОВ;
- директор Московского бюро по правам человека, член Совета при Президенте РФ по правам человека Александр БРОД;
- член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Антон ЛОПАТИН;
- федеральный координатор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Алексей ПЕСКОВ.
Модератор - директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН.
Система выборов в России регулярно совершенствуется: каждый избирательный цикл проводится по новым правилам. Центризбирком проводит большую работу по изменению избирательных практик, чтобы сделать выборы удобнее и привлекательнее для граждан.
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, число комплексов обработки избирательных бюллетеней уже увеличено в 2,5 раза и будет расти - партии и граждане им доверяют.
В нескольких регионах реализуется пилотный проект по электронному сбору подписей через единый портал госуслуг. Есть вероятность, что и на федеральном уровне появится такая возможность.
Как изменилась философия выборов в связи с инновациями? Какие системы защиты применяются на российских выборах для защиты от фальсификаций?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru