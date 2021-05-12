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Круглый стол ЭИСИ об избирательных инновациях в РФ

Круглый стол ЭИСИ об избирательных инновациях в РФ

13 мая в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Выборы для людей: новое качество избирательной системы РФ".

2021-05-12T09:11

2021-05-12T09:11

2021-05-12T09:11

анонсы

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Задать вопросУчастники:- генеральный секретарь Партии прямой демократии Олег АРТАМОНОВ;- директор Московского бюро по правам человека, член Совета при Президенте РФ по правам человека Александр БРОД;- член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Антон ЛОПАТИН;- федеральный координатор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Алексей ПЕСКОВ.Модератор - директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН. Система выборов в России регулярно совершенствуется: каждый избирательный цикл проводится по новым правилам. Центризбирком проводит большую работу по изменению избирательных практик, чтобы сделать выборы удобнее и привлекательнее для граждан.По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, число комплексов обработки избирательных бюллетеней уже увеличено в 2,5 раза и будет расти - партии и граждане им доверяют.В нескольких регионах реализуется пилотный проект по электронному сбору подписей через единый портал госуслуг. Есть вероятность, что и на федеральном уровне появится такая возможность. Как изменилась философия выборов в связи с инновациями? Какие системы защиты применяются на российских выборах для защиты от фальсификаций?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы