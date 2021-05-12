https://ria.ru/20210512/vladivostok-1731881569.html

Жители Владивостока несут цветы в память о погибших в Казани

Жители Владивостока несут цветы в память о погибших в Казани

Жители Владивостока приносят цветы и игрушки к памятнику Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке в память о погибших учениках и сотрудниках казанской школы... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T08:43

2021-05-12T08:43

2021-05-12T08:50

стрельба в школе в казани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Жители Владивостока приносят цветы и игрушки к памятнику Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке в память о погибших учениках и сотрудниках казанской школы № 175, передает корреспондент РИА Новости.В среду у памятника на центральной площади собрались местные жители, представители руководства города и края, общественных организаций. Они возложили цветы и принесли игрушки и свечи к табличке памяти с надписью "Казань 11.05.2021". Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.Жители Находки также провели акцию памяти по жертвам трагедии. По данным мэрии, цветы и зажжённые свечи жители города, педагоги и школьники приносят к скульптуре "Женщина с птицей мира", установленной рядом с Музейно-выставочным центром в Находке. Скульптура символизирует мир и дружбу между людьми. В знак скорби о погибших на зданиях администрации города и городской думы приспущены государственные флаги.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

россия

казань

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Цветы и свечи в память о жертвах трагедии в Казани В городах России люди несут цветы к стихийно созданным мемориалам в память о жертвах трагедии в Казани. Утром 11 мая вооруженный молодой человек зашел в школу и устроил стрельбу. Погибли семь детей и двое взрослых, еще 21 человек ранен. Глава республики Татарстан объявил 12 мая днем траура. 2021-05-12T08:43 true PT4M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, общество