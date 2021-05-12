https://ria.ru/20210512/vbrosy-1732032128.html

В Татарстане проверят информационные вбросы после стрельбы в школе

В Татарстане проверят информационные вбросы после стрельбы в школе

Намеренные вбросы и лживые сообщения в мессенджерах о других ЧП в Казани и недостоверном количестве пострадавших при нападении на школу требуют вмешательства... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T20:31

2021-05-12T20:31

2021-05-12T20:31

стрельба в школе в казани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 12 мая – РИА Новости. Намеренные вбросы и лживые сообщения в мессенджерах о других ЧП в Казани и недостоверном количестве пострадавших при нападении на школу требуют вмешательства правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Татарстана.По словам собеседника, сразу после происшествия стало появляться много недостоверной информации как о самой стрельбе в школе, так и различных ЧП в городе. "Точное количество фейков назвать крайне сложно, потому что они росли в геометрической прогрессии. Их действительно было много, особенно в первые минуты", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.Условно, собеседник агентства, разделила их на три вида. Первый – это то, что рассказывали очевидцы события, основываясь на своих ощущениях, эту информацию, по данным пресс-службы, почти сразу опровергали правоохранительные органы. "Относительно того, что и стрелок был не один, что была группа, еще кто-то - правоохранители опровергли эту информацию. Ведь было обследовано всё здание, проведены проверки", - отметила она.Второй тип фейков – намеренные информационные вбросы.По словам собеседника агентства, было очень много лживых сообщений о якобы подобных ЧП в других школах, но эту информацию также быстро власти опровергали. Также, по данным пресс-службы, после стрельбы появилась информация, что на станции переливания не хватает крови, это также не соответствовало действительно. В результате, продолжила она, приехало много людей, пожелавших помочь пострадавшим. На станции приняли всех, кто пришел, отметила представитель."Еще тиражировалось в соцсетях и в мессенджерах аудиосообщения такого содержания: "у меня знакомая работает на "скорой", она была внутри в школе, там на каждом этаже большое количество трупов". Такие сообщения, конечно, пугали всех родителей в городе. Такие аудио требуют отдельного внимания правоохранительных органов, проверки уже ведутся", - сообщили в пресс-службе.Кроме того, по данным собеседника, после стрельбы в школе многие СМИ ошибочно приняли за стрелявшего его тезку-подростка и публиковали его фото. На страницах в соцсетях мальчику стали писать угрозы. "Мы столкнулись впервые с таким. Постарались оперативно отреагировать. Благо в этот момент были прямые эфиры, Первый канал дал опровержение. Но тем не менее, стресс ребенок получил, и его родители тоже. Встал вопрос о необходимости охраны жилища, когда они стали получать угрозы", - отметила она.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Обвиняемый решением суда арестован на два месяца.

https://ria.ru/20210511/strelba-1731759683.html

https://ria.ru/20210512/delo-1731985584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия