https://ria.ru/20210512/vaktsinatsiya-1731944009.html
Два круглосуточных пункта вакцинации от COVID-19 открылись в Подмосковье
Два круглосуточных пункта вакцинации от COVID-19 открылись в Подмосковье
Два круглосуточных пункта вакцинации от коронавируса открылись в приемных отделениях Домодедовской центральной городской больницы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T13:48
2021-05-12T13:48
2021-05-12T13:48
новости подмосковья
вакцинация россиян от covid-19
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Два круглосуточных пункта вакцинации от коронавируса открылись в приемных отделениях Домодедовской центральной городской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области."В Домодедовской центральной городской больнице открылись 2 пункта вакцинации от COVID-19 в приемных отделениях – на улице Пирогова, 9 и улице Илюшина, 13/19. Сделать прививку в них можно круглосуточно", - говорится в сообщении.Отмечается, что для того чтобы сделать прививку, нужен только паспорт и полис ОМС. Также, помимо круглосуточных пунктов, пройти вакцинацию можно в поликлиниках, торговых центрах, мобильных комплексах, торговых центрах и МФЦ. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте. Подробную информацию о ваккцинации в Московской области можно найти на сайте регионального минздрава."Вакцинация должна быть максимально удобной для жителей. Поэтому мы открываем новые пункты вакцинации. Мы понимаем, что работающим людям может быть сложно найти свободное время днем, поэтому мы открыли пункты, где прививку можно сделать в любое время суток и без предварительной записи. Перед вакцинацией пациента также осмотрит врач", - рассказал главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов, которого цитирует пресс-служба.
https://realty.ria.ru/20210511/koronavirus-1731792247.html
московская область (подмосковье)
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вакцинация россиян от covid-19, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости.
Два круглосуточных пункта вакцинации от коронавируса открылись в приемных отделениях Домодедовской центральной городской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
.
"В Домодедовской центральной городской больнице открылись 2 пункта вакцинации от COVID-19 в приемных отделениях – на улице Пирогова, 9 и улице Илюшина, 13/19. Сделать прививку в них можно круглосуточно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для того чтобы сделать прививку, нужен только паспорт и полис ОМС. Также, помимо круглосуточных пунктов, пройти вакцинацию можно в поликлиниках, торговых центрах, мобильных комплексах, торговых центрах и МФЦ. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте. Подробную информацию о ваккцинации в Московской области можно найти на сайте регионального минздрава.
"Вакцинация должна быть максимально удобной для жителей. Поэтому мы открываем новые пункты вакцинации. Мы понимаем, что работающим людям может быть сложно найти свободное время днем, поэтому мы открыли пункты, где прививку можно сделать в любое время суток и без предварительной записи. Перед вакцинацией пациента также осмотрит врач", - рассказал главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов, которого цитирует пресс-служба.