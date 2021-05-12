https://ria.ru/20210512/vaktsinatsiya-1731889954.html

Минтранс изучит предложение начислять пассажирам мили за вакцинацию

Минтранс изучит предложение начислять пассажирам мили за вакцинацию

Минтранс РФ рассмотрит предложение Общероссийского объединения пассажиров рекомендовать крупным транспортным компаниям начислять прошедшим вакцинацию от... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T09:55

2021-05-12T09:55

2021-05-12T09:55

вакцинация россиян от covid-19

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

s7 airlines

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минтранс РФ рассмотрит предложение Общероссийского объединения пассажиров рекомендовать крупным транспортным компаниям начислять прошедшим вакцинацию от коронавируса пассажирам мили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Обращение поступило в Минтранс и находится на рассмотрении", - сказали в пресс-службе ведомства."Известия" в среду со ссылкой на письмо организации сообщили, что Объединение пассажиров попросило Минтранс рекомендовать начисление миль привитым пассажирам всем крупнейшим перевозчикам, предоставив вакцинировавшимся этим летом россиянам бонусы от 500 до 5 тысяч рублей в денежном эквиваленте. Речь идет не только об авиакомпаниях, но и об РЖД, такси и каршеринговых операторах. Нововведение должно простимулировать россиян прививаться, снизить риски "третьей волны" и ускорить открытие границ с другими государствами, считают общественники.Как рассказал газете источник, к запуску такой акции уже готовится S7 Airlines.

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/vaktsinatsiya-1731130691.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), s7 airlines, общество