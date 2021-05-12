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Минтранс изучит предложение начислять пассажирам мили за вакцинацию
Минтранс изучит предложение начислять пассажирам мили за вакцинацию
Минтранс РФ рассмотрит предложение Общероссийского объединения пассажиров рекомендовать крупным транспортным компаниям начислять прошедшим вакцинацию от... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T09:55
2021-05-12T09:55
вакцинация россиян от covid-19
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
s7 airlines
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минтранс РФ рассмотрит предложение Общероссийского объединения пассажиров рекомендовать крупным транспортным компаниям начислять прошедшим вакцинацию от коронавируса пассажирам мили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Обращение поступило в Минтранс и находится на рассмотрении", - сказали в пресс-службе ведомства."Известия" в среду со ссылкой на письмо организации сообщили, что Объединение пассажиров попросило Минтранс рекомендовать начисление миль привитым пассажирам всем крупнейшим перевозчикам, предоставив вакцинировавшимся этим летом россиянам бонусы от 500 до 5 тысяч рублей в денежном эквиваленте. Речь идет не только об авиакомпаниях, но и об РЖД, такси и каршеринговых операторах. Нововведение должно простимулировать россиян прививаться, снизить риски "третьей волны" и ускорить открытие границ с другими государствами, считают общественники.Как рассказал газете источник, к запуску такой акции уже готовится S7 Airlines.
https://radiosputnik.ria.ru/20210504/vaktsinatsiya-1731130691.html
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вакцинация россиян от covid-19, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), s7 airlines, общество

Минтранс изучит предложение начислять пассажирам мили за вакцинацию

09:55 12.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСемья в переходе терминала аэропорта Домодедово
Семья в переходе терминала аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минтранс РФ рассмотрит предложение Общероссийского объединения пассажиров рекомендовать крупным транспортным компаниям начислять прошедшим вакцинацию от коронавируса пассажирам мили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Обращение поступило в Минтранс и находится на рассмотрении", - сказали в пресс-службе ведомства.
"Известия" в среду со ссылкой на письмо организации сообщили, что Объединение пассажиров попросило Минтранс рекомендовать начисление миль привитым пассажирам всем крупнейшим перевозчикам, предоставив вакцинировавшимся этим летом россиянам бонусы от 500 до 5 тысяч рублей в денежном эквиваленте. Речь идет не только об авиакомпаниях, но и об РЖД, такси и каршеринговых операторах. Нововведение должно простимулировать россиян прививаться, снизить риски "третьей волны" и ускорить открытие границ с другими государствами, считают общественники.
Как рассказал газете источник, к запуску такой акции уже готовится S7 Airlines.
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Вакцинация россиян от COVID-19РоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)S7 AirlinesОбщество
 
 
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