https://ria.ru/20210512/vaktsina-1731992174.html
Тверская область получила очередную партию вакцины от COVID-19
Тверская область получила очередную партию вакцины от COVID-19
Новая партия вакцины от коронавируса в количестве 7 тысяч доз поступила в Тверскую область, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T17:06
2021-05-12T17:06
2021-05-12T17:06
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 12 мая – РИА Новости. Новая партия вакцины от коронавируса в количестве 7 тысяч доз поступила в Тверскую область, сообщает пресс-служба регионального правительства.Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 116,6 тысячи человек – это 79,5% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За 11 мая привито 652 человека. В федеральный регистр внесена информация о 110 тысяч вакцинированных гражданах.В Верхневолжье по поручению губернатора Игоря Рудени расширены возможности вакцинации против коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно не только в 38 лечебных учреждениях, но и в двух крупных торговых центрах Твери. Также работают выездные прививочные бригады для жителей отдаленных населенных пунктов. "Запись на прививку организована и в МФЦ. Сотрудники филиалов помогут записаться на вакцинацию, а после ее прохождения – распечатать сертификат профилактической прививки от COVID-19, который можно оформить на портале Госуслуг", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210511/gazifikatsiya-1731846873.html
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РИА Новости
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игорь руденя
ТВЕРЬ, 12 мая – РИА Новости. Новая партия вакцины от коронавируса в количестве 7 тысяч доз поступила в Тверскую область, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 116,6 тысячи человек – это 79,5% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За 11 мая привито 652 человека. В федеральный регистр внесена информация о 110 тысяч вакцинированных гражданах.
В Верхневолжье по поручению губернатора Игоря Рудени
расширены возможности вакцинации против коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно не только в 38 лечебных учреждениях, но и в двух крупных торговых центрах Твери. Также работают выездные прививочные бригады для жителей отдаленных населенных пунктов.
"Запись на прививку организована и в МФЦ. Сотрудники филиалов помогут записаться на вакцинацию, а после ее прохождения – распечатать сертификат профилактической прививки от COVID-19, который можно оформить на портале Госуслуг", - пояснили в пресс-службе.