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Вирусолог рассказал о побочном эффекте вакцины "Спутник Лайт"
Вирусолог рассказал о побочном эффекте вакцины "Спутник Лайт"
Пока у вакцины "Спутник Лайт" нет никаких особенных осложнений, кроме обычного повышения температуры, рассказал российский вирусолог, ведущий научный сотрудник... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:50
2021-05-12T17:52
вакцина "спутник лайт"
вакцинация россиян от covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пока у вакцины "Спутник Лайт" нет никаких особенных осложнений, кроме обычного повышения температуры, рассказал российский вирусолог, ведущий научный сотрудник лаборатории структуры и морфогенеза Института вирусологии имени Д.И. Ивановского (входит в состав центра им. Гамалеи) Федор Лисицын."Никаких осложнений пока, кроме обычного повышения температуры у 7%, ...нет", - сказал Лисицын, отвечая на вопрос об осложнениях после использования вакцины "Спутник Лайт" в эфире телеканала "Доктор".Он уточнил, что это объясняется тем, что эта вакцина фактически является первым компонентом вакцины "Спутник V".Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.
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вакцина "спутник лайт", вакцинация россиян от covid-19, россия, общество

Вирусолог рассказал о побочном эффекте вакцины "Спутник Лайт"

12:50 12.05.2021 (обновлено: 17:52 12.05.2021)
 
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт"
Упаковка однокомпонентной вакцины Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пока у вакцины "Спутник Лайт" нет никаких особенных осложнений, кроме обычного повышения температуры, рассказал российский вирусолог, ведущий научный сотрудник лаборатории структуры и морфогенеза Института вирусологии имени Д.И. Ивановского (входит в состав центра им. Гамалеи) Федор Лисицын.
"Никаких осложнений пока, кроме обычного повышения температуры у 7%, ...нет", - сказал Лисицын, отвечая на вопрос об осложнениях после использования вакцины "Спутник Лайт" в эфире телеканала "Доктор".
Он уточнил, что это объясняется тем, что эта вакцина фактически является первым компонентом вакцины "Спутник V".
Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.
Сравнение вакцин Спутник V и Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
6 мая, 16:40Инфографика
Сравнение вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт"
 
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