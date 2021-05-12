https://ria.ru/20210512/vaktsina-1731930548.html
Вирусолог рассказал о побочном эффекте вакцины "Спутник Лайт"
Вирусолог рассказал о побочном эффекте вакцины "Спутник Лайт"
Пока у вакцины "Спутник Лайт" нет никаких особенных осложнений, кроме обычного повышения температуры, рассказал российский вирусолог, ведущий научный сотрудник... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:50
2021-05-12T12:50
2021-05-12T17:52
вакцина "спутник лайт"
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пока у вакцины "Спутник Лайт" нет никаких особенных осложнений, кроме обычного повышения температуры, рассказал российский вирусолог, ведущий научный сотрудник лаборатории структуры и морфогенеза Института вирусологии имени Д.И. Ивановского (входит в состав центра им. Гамалеи) Федор Лисицын."Никаких осложнений пока, кроме обычного повышения температуры у 7%, ...нет", - сказал Лисицын, отвечая на вопрос об осложнениях после использования вакцины "Спутник Лайт" в эфире телеканала "Доктор".Он уточнил, что это объясняется тем, что эта вакцина фактически является первым компонентом вакцины "Спутник V".Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.
https://ria.ru/20210506/sputniklayt-1730102886.html
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вакцина "спутник лайт", вакцинация россиян от covid-19, россия, общество