https://ria.ru/20210512/vaktsina-1731879326.html

Российский посол рассказал о вакцинации "Спутником V" в Сан-Марино

Российский посол рассказал о вакцинации "Спутником V" в Сан-Марино

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" продемонстрировала в Сан-Марино высокую эффективность и безопасность, за всю прививочную кампанию зафиксирован... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T08:20

2021-05-12T08:20

2021-05-12T08:20

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

европа

сан-марино

болонья

сергей разов

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РИМ, 12 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" продемонстрировала в Сан-Марино высокую эффективность и безопасность, за всю прививочную кампанию зафиксирован только один случай осложнений, потребовавший вмешательства медиков, заявил посол РФ в Италии Сергей Разов, отвечая на вопрос РИА Новости.По его словам, российская дипмиссия находится в постоянном контакте с властями Сан-Марино, которые проводят исследование вакцинированных "Спутником" совместно с университетом Болоньи."На сегодняшний день в Сан-Марино был зафиксирован лишь один случай, потребовавший госпитализации вакцинированного, но после необходимых медицинских мероприятий по контролю за состоянием здоровья пациент был выписан из больницы через несколько часов", - сказал Разов. Он отметил, что в ряде случаев, со слов сан-маринских коллег, у пациентов отмечались незначительные последствия, "как и после любой вакцины - кратковременное повышение температуры и непродолжительная головная боль"."Что касается коллективного иммунитета, то, по данным госсекретариата Сан-Марино по вопросам здравоохранения, ожидается, что он сформируется к концу мая у большей части населения этого малого государства. Уже сейчас у более 55% граждан имеется иммунитет к коронавирусу. В целом российская вакцина "Спутник V" продемонстрировала в условиях Сан-Марино высокую эффективность и безопасность", - рассказал Разов.Как сообщили во вторник РИА новости в Институте социальной защиты (ISS) Сан-Марино, на данный момент в республики инфицированными коронавирусом остаются 24 человека, 56 находятся в домашней изоляции. В начале мая власти Сан-Марино сообщили о закрытии коронавирусного отделения местной больницы из-за отсутствия больных. По последним данным ISS, свыше 70% населения Сан-Марино получили хотя бы одну дозу вакцины, "Спутник" при этом использовался в 90% случаев вакцинации.В понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что применение "Спутника V" позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус. Российская сторона готова поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма. В РФПИ отметили, что на пике в начале апреля уровень инфицирования в Сан-Марино составлял порядка 250 случаев в неделю.

https://ria.ru/20210511/vaktsina-1731859988.html

европа

сан-марино

болонья

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, европа, сан-марино, болонья, сергей разов, в мире