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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210512/vaktsina-1731879326.html
Российский посол рассказал о вакцинации "Спутником V" в Сан-Марино
Российский посол рассказал о вакцинации "Спутником V" в Сан-Марино
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" продемонстрировала в Сан-Марино высокую эффективность и безопасность, за всю прививочную кампанию зафиксирован... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T08:20
2021-05-12T08:20
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
европа
сан-марино
болонья
сергей разов
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РИМ, 12 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" продемонстрировала в Сан-Марино высокую эффективность и безопасность, за всю прививочную кампанию зафиксирован только один случай осложнений, потребовавший вмешательства медиков, заявил посол РФ в Италии Сергей Разов, отвечая на вопрос РИА Новости.По его словам, российская дипмиссия находится в постоянном контакте с властями Сан-Марино, которые проводят исследование вакцинированных "Спутником" совместно с университетом Болоньи."На сегодняшний день в Сан-Марино был зафиксирован лишь один случай, потребовавший госпитализации вакцинированного, но после необходимых медицинских мероприятий по контролю за состоянием здоровья пациент был выписан из больницы через несколько часов", - сказал Разов. Он отметил, что в ряде случаев, со слов сан-маринских коллег, у пациентов отмечались незначительные последствия, "как и после любой вакцины - кратковременное повышение температуры и непродолжительная головная боль"."Что касается коллективного иммунитета, то, по данным госсекретариата Сан-Марино по вопросам здравоохранения, ожидается, что он сформируется к концу мая у большей части населения этого малого государства. Уже сейчас у более 55% граждан имеется иммунитет к коронавирусу. В целом российская вакцина "Спутник V" продемонстрировала в условиях Сан-Марино высокую эффективность и безопасность", - рассказал Разов.Как сообщили во вторник РИА новости в Институте социальной защиты (ISS) Сан-Марино, на данный момент в республики инфицированными коронавирусом остаются 24 человека, 56 находятся в домашней изоляции. В начале мая власти Сан-Марино сообщили о закрытии коронавирусного отделения местной больницы из-за отсутствия больных. По последним данным ISS, свыше 70% населения Сан-Марино получили хотя бы одну дозу вакцины, "Спутник" при этом использовался в 90% случаев вакцинации.В понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что применение "Спутника V" позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус. Российская сторона готова поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма. В РФПИ отметили, что на пике в начале апреля уровень инфицирования в Сан-Марино составлял порядка 250 случаев в неделю.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, европа, сан-марино, болонья, сергей разов, в мире

Российский посол рассказал о вакцинации "Спутником V" в Сан-Марино

08:20 12.05.2021
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкРазгрузка первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в аэропорту Манас в Бишкеке
Разгрузка первой партии российской вакцины от коронавируса Спутник V в аэропорту Манас в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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РИМ, 12 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" продемонстрировала в Сан-Марино высокую эффективность и безопасность, за всю прививочную кампанию зафиксирован только один случай осложнений, потребовавший вмешательства медиков, заявил посол РФ в Италии Сергей Разов, отвечая на вопрос РИА Новости.
По его словам, российская дипмиссия находится в постоянном контакте с властями Сан-Марино, которые проводят исследование вакцинированных "Спутником" совместно с университетом Болоньи.
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"На сегодняшний день в Сан-Марино был зафиксирован лишь один случай, потребовавший госпитализации вакцинированного, но после необходимых медицинских мероприятий по контролю за состоянием здоровья пациент был выписан из больницы через несколько часов", - сказал Разов. Он отметил, что в ряде случаев, со слов сан-маринских коллег, у пациентов отмечались незначительные последствия, "как и после любой вакцины - кратковременное повышение температуры и непродолжительная головная боль".
"Что касается коллективного иммунитета, то, по данным госсекретариата Сан-Марино по вопросам здравоохранения, ожидается, что он сформируется к концу мая у большей части населения этого малого государства. Уже сейчас у более 55% граждан имеется иммунитет к коронавирусу. В целом российская вакцина "Спутник V" продемонстрировала в условиях Сан-Марино высокую эффективность и безопасность", - рассказал Разов.
Как сообщили во вторник РИА новости в Институте социальной защиты (ISS) Сан-Марино, на данный момент в республики инфицированными коронавирусом остаются 24 человека, 56 находятся в домашней изоляции. В начале мая власти Сан-Марино сообщили о закрытии коронавирусного отделения местной больницы из-за отсутствия больных. По последним данным ISS, свыше 70% населения Сан-Марино получили хотя бы одну дозу вакцины, "Спутник" при этом использовался в 90% случаев вакцинации.
В понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что применение "Спутника V" позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус. Российская сторона готова поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма. В РФПИ отметили, что на пике в начале апреля уровень инфицирования в Сан-Марино составлял порядка 250 случаев в неделю.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоЕвропаСан-МариноБолоньяСергей РазовВ мире
 
 
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