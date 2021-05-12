https://ria.ru/20210512/vaktsina-1731870984.html

Венесуэла ожидает поставки российской вакцины "Спутник Лайт"

Венесуэла ожидает поставки российской вакцины "Спутник Лайт"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ожидает скорых поставок в страну российской вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт". РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T02:35

2021-05-12T02:35

2021-05-12T02:35

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

коронавирус covid-19

россия

николас мадуро

венесуэла

в мире

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МЕХИКО, 12 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро ожидает скорых поставок в страну российской вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт".По последней информации, в Венесуэле с населением 28 миллионов человек с начала пандемии выявлено 209 162 случая COVID-19 (+1292 за сутки), от осложнений скончались 2304 человека (+13).Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.

россия

венесуэла

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник лайт", коронавирус covid-19, россия, николас мадуро, венесуэла, в мире