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Венесуэла ожидает поставки российской вакцины "Спутник Лайт"
Венесуэла ожидает поставки российской вакцины "Спутник Лайт"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро ожидает скорых поставок в страну российской вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт". РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T02:35
2021-05-12T02:35
2021-05-12T02:35
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
коронавирус covid-19
россия
николас мадуро
венесуэла
в мире
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МЕХИКО, 12 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро ожидает скорых поставок в страну российской вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт".По последней информации, в Венесуэле с населением 28 миллионов человек с начала пандемии выявлено 209 162 случая COVID-19 (+1292 за сутки), от осложнений скончались 2304 человека (+13).Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.
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РИА Новости
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РИА Новости
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вакцина "спутник лайт", коронавирус covid-19, россия, николас мадуро, венесуэла, в мире