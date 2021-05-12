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Власти Москвы рассказали о последствиях урагана в городе
Власти Москвы рассказали о последствиях урагана в городе
Сильный ветер в Москве повалил 20 деревьев, повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T22:50
2021-05-12T22:50
погода
городское хозяйство москвы
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сильный ветер в Москве повалил 20 деревьев, повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы ликвидируют последствия ураганного ветра. По состоянию на 20.00 ветром повалено 20 деревьев, повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения",- говорится в сообщении.Отмечается, что городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции."Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили. По возможности воздержитесь от пребывания на улице", - говорится в сообщении.
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погода, городское хозяйство москвы, москва, происшествия

Власти Москвы рассказали о последствиях урагана в городе

22:50 12.05.2021
 
© АГН "Москва" / Мобильный репортерАварийные службы устраняют последствия упавшего дерева на проезжую часть на Яузском бульваре
Аварийные службы устраняют последствия упавшего дерева на проезжую часть на Яузском бульваре - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сильный ветер в Москве повалил 20 деревьев, повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы ликвидируют последствия ураганного ветра. По состоянию на 20.00 ветром повалено 20 деревьев, повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения",- говорится в сообщении.
Отмечается, что городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.
"Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили. По возможности воздержитесь от пребывания на улице", - говорится в сообщении.
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