https://ria.ru/20210512/uragan-1732045887.html

Власти Москвы рассказали о последствиях урагана в городе

Власти Москвы рассказали о последствиях урагана в городе

Сильный ветер в Москве повалил 20 деревьев, повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T22:50

2021-05-12T22:50

2021-05-12T22:50

погода

городское хозяйство москвы

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сильный ветер в Москве повалил 20 деревьев, повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы ликвидируют последствия ураганного ветра. По состоянию на 20.00 ветром повалено 20 деревьев, повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения",- говорится в сообщении.Отмечается, что городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции."Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили. По возможности воздержитесь от пребывания на улице", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210512/pogoda-1731912794.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, городское хозяйство москвы, москва, происшествия