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Троим жителям Комсомольска-на-Амуре грозит пожизненный срок за убийство
Троим жителям Комсомольска-на-Амуре грозит пожизненный срок за убийство
Пожизненное заключение грозит троим жителям Комсомольска-на-Амуре за убийство ноутбуком, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T08:30
2021-05-12T08:30
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 12 мая — РИА Новости. Пожизненное заключение грозит троим жителям Комсомольска-на-Амуре за убийство ноутбуком, сообщает прокуратура Хабаровского края."Обвиняемые, в сентябре 2020 года в Комсомольске-на-Амуре, находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая личную неприязнь к 27-летнему мужчине, поочередно нанесли ему множественные удары, в том числе в голову - компьютерными клавиатурой, монитором, системным блоком и ноутбуком. От полученных травм потерпевший скончался. Максимальное наказание за групповое убийство предусматривает пожизненное лишение свободы", - сообщает надзорное ведомство.По информации прокуратуры, после убийства один из обвиняемых пытался скрыть следы преступления и сообщил полиции об их непричастности к делу. "Данная версия была опровергнута в ходе следствия", - заметили в ведомстве.Зампрокурора края утверждено обвинительное заключение по уголовной статье "Убийство группой лиц". Дело направлено в Хабаровский краевой суд для рассмотрения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210511/ubiystvo-1731718966.html
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комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия

Троим жителям Комсомольска-на-Амуре грозит пожизненный срок за убийство

08:30 12.05.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ХАБАРОВСК, 12 мая — РИА Новости. Пожизненное заключение грозит троим жителям Комсомольска-на-Амуре за убийство ноутбуком, сообщает прокуратура Хабаровского края.
"Обвиняемые, в сентябре 2020 года в Комсомольске-на-Амуре, находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая личную неприязнь к 27-летнему мужчине, поочередно нанесли ему множественные удары, в том числе в голову - компьютерными клавиатурой, монитором, системным блоком и ноутбуком. От полученных травм потерпевший скончался. Максимальное наказание за групповое убийство предусматривает пожизненное лишение свободы", - сообщает надзорное ведомство.
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По информации прокуратуры, после убийства один из обвиняемых пытался скрыть следы преступления и сообщил полиции об их непричастности к делу. "Данная версия была опровергнута в ходе следствия", - заметили в ведомстве.
Зампрокурора края утверждено обвинительное заключение по уголовной статье "Убийство группой лиц". Дело направлено в Хабаровский краевой суд для рассмотрения.
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