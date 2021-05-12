https://ria.ru/20210512/ubiystvo-1731880111.html
Троим жителям Комсомольска-на-Амуре грозит пожизненный срок за убийство
Троим жителям Комсомольска-на-Амуре грозит пожизненный срок за убийство
Пожизненное заключение грозит троим жителям Комсомольска-на-Амуре за убийство ноутбуком, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T08:30
2021-05-12T08:30
2021-05-12T08:30
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/103890/55/1038905552_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_e621729b558e1a22121eccf7a3a88df5.jpg
ХАБАРОВСК, 12 мая — РИА Новости. Пожизненное заключение грозит троим жителям Комсомольска-на-Амуре за убийство ноутбуком, сообщает прокуратура Хабаровского края."Обвиняемые, в сентябре 2020 года в Комсомольске-на-Амуре, находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая личную неприязнь к 27-летнему мужчине, поочередно нанесли ему множественные удары, в том числе в голову - компьютерными клавиатурой, монитором, системным блоком и ноутбуком. От полученных травм потерпевший скончался. Максимальное наказание за групповое убийство предусматривает пожизненное лишение свободы", - сообщает надзорное ведомство.По информации прокуратуры, после убийства один из обвиняемых пытался скрыть следы преступления и сообщил полиции об их непричастности к делу. "Данная версия была опровергнута в ходе следствия", - заметили в ведомстве.Зампрокурора края утверждено обвинительное заключение по уголовной статье "Убийство группой лиц". Дело направлено в Хабаровский краевой суд для рассмотрения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210511/ubiystvo-1731718966.html
https://ria.ru/20210507/krasnoyarsk-1731373618.html
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/103890/55/1038905552_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9af7b528db48ed2f9d285830ce811a0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия
ХАБАРОВСК, 12 мая — РИА Новости.
Пожизненное заключение грозит троим жителям Комсомольска-на-Амуре
за убийство ноутбуком, сообщает прокуратура Хабаровского края
.
"Обвиняемые, в сентябре 2020 года в Комсомольске-на-Амуре, находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая личную неприязнь к 27-летнему мужчине, поочередно нанесли ему множественные удары, в том числе в голову - компьютерными клавиатурой, монитором, системным блоком и ноутбуком. От полученных травм потерпевший скончался. Максимальное наказание за групповое убийство предусматривает пожизненное лишение свободы", - сообщает надзорное ведомство.
По информации прокуратуры, после убийства один из обвиняемых пытался скрыть следы преступления и сообщил полиции об их непричастности к делу. "Данная версия была опровергнута в ходе следствия", - заметили в ведомстве.
Зампрокурора края утверждено обвинительное заключение по уголовной статье "Убийство группой лиц". Дело направлено в Хабаровский краевой суд для рассмотрения.