https://ria.ru/20210512/ubiystvo-1731880111.html

Троим жителям Комсомольска-на-Амуре грозит пожизненный срок за убийство

Троим жителям Комсомольска-на-Амуре грозит пожизненный срок за убийство

Пожизненное заключение грозит троим жителям Комсомольска-на-Амуре за убийство ноутбуком, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T08:30

2021-05-12T08:30

2021-05-12T08:30

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 12 мая — РИА Новости. Пожизненное заключение грозит троим жителям Комсомольска-на-Амуре за убийство ноутбуком, сообщает прокуратура Хабаровского края."Обвиняемые, в сентябре 2020 года в Комсомольске-на-Амуре, находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая личную неприязнь к 27-летнему мужчине, поочередно нанесли ему множественные удары, в том числе в голову - компьютерными клавиатурой, монитором, системным блоком и ноутбуком. От полученных травм потерпевший скончался. Максимальное наказание за групповое убийство предусматривает пожизненное лишение свободы", - сообщает надзорное ведомство.По информации прокуратуры, после убийства один из обвиняемых пытался скрыть следы преступления и сообщил полиции об их непричастности к делу. "Данная версия была опровергнута в ходе следствия", - заметили в ведомстве.Зампрокурора края утверждено обвинительное заключение по уголовной статье "Убийство группой лиц". Дело направлено в Хабаровский краевой суд для рассмотрения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/ubiystvo-1731718966.html

https://ria.ru/20210507/krasnoyarsk-1731373618.html

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хабаровский край

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комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия